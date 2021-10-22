Мечтал о политике, но стал актером: что известно об Алеке Болдуине

После трагедии на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" имя Алека Болдуина не сходит с заголовков

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Голливудский актер тяжело переживает случившиеся. Он уже дал показания и готов сотрудничать со следствием. Обвинения актеру не выдвигали.

Алек Болдуин обладатель премий "Золотой глобус" и "Эмми". Его фильмография насчитывает более 80 ролей в кино и сериалах. Рассказываем о самых знаковых.

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Студия 30

За роль в этом сериале актер семь раз был номинирован на "Золотой глобус". Он трижды получал заветную награду в номинации "Лучший актер комедийного сериала". 11 раз Болдуин был номинирован на премию "Эмми". Ему только дважды удалось забрать статуэтки престижной телевизионной премии.

"Студия 30" – это сериал о жизни отдела сценаристов, над созданием комедийного шоу и их боссе Джеке Донаги, которого как раз сыграл Болдуин. .

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Простые сложности

Всего один раз за всю карьеру Болдуин был номинирован на британскую премию BAFTA. Именно благодаря роли второго плана в фильме с Мэрил Стрип актер мог получить статуэтку.

Привычка жениться

За главную роль в этом фильм Болдуин не получал никаких наград. Но благодаря съемкам в этой картине он познакомился с первой супругой, актрисой Ким Бесингер. Он с первого взгляда влюбился в нее. Спустя несколько лет Алек Болдуин и Ким Бесингер поженились. Их брак продержался только 8 лет.

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Перл-Харбор

Военная мелодрама "Перл-Харбор", в которой Алек сыграл подполковника Джеймса Дулитла, остается самым кассовым фильмом Болдуина за всю его актерскую карьеру. Фильм собрал 449 220 945 долларов в прокате.

Личная жизнь Алека Болдуина

С 1993 по 2002 год Алек был женат на актрисе и модели Ким Бэсингер. В 1995 году у них родилась дочь Айрленд. После развода они долго боролись за право опеки над ребенком.

Ранее признавался, что планировал самоубийство, когда в 2008 году его временно лишили права видеться с дочерью.

"Я планировал это и все ... как приму таблетки, сяду в машину, заведу мотор, включу музыку, лягу и не проснусь. Вот и все. Хорошая новость состоит в том, что я этого не сделал. Несколько моих друзей сказали мне, что это не выход", — объяснил Болдуин.

В 2012 года актер женился на инструкторе по йоге Хилари Томас. У пары шестеро детей: 8-летняя Кармен Габриэла, 6-летний Рафаэль Томаса, 5-летний Леонардо Энджела, 3-летний Ромео Алехандро, годовалый Эдуардо Пао Лукаса. В феврале этого года у пары родилась дочь Люсия.

Алек и Хилария Болдуин с детьми / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Алек Болдуин является активистом общества "Люди за гуманное обращение с животными", а также полностью отказался от употребления мясной пищи, став вегетарианцем.

Биография Алека Болдуина

Алек Болдуин родился в поселке Амитивилль, расположенном в американском штате Нью-Йорк. Он рос в многодетной семье. У Алека есть две сестры – Джейн и Элизабет, а также три младших брата, Уильяма, Дэниэла и Стивена Болдуина, которые тоже стали актерами.

В детстве Болдуин не мечтал о сцене. Он любил спорт и увлекался политикой. Он поступил в Университет Джорджа Вашингтона, выбрав факультет политологии. Мечтал о карьере политика. Для начала планировал стать студенческим президентом своего вуза, но проиграл другому кандидату, набрав на несколько голос меньше.

Алек Болдуин в молодости / Фото: Getty Images

Во время учебы Болдуин хватался за любую возможность заработать. Он работал официантом, продавцом мужского белья в магазине. Однажды попал на съемочную площадку в качестве статиста. Именно тогда Болдуина заметили и посоветовали ему задуматься о смене профессии.

Политологию Алек доучил, но работать по специальности не стал. Болдуин поехал в Нью-Йорк изучать драматическое искусство в местном университете. Параллельно с учебой актер успел дебютировать на сцене Бродвея.

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