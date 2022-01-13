Меган Фокс во второй раз выходит замуж (видео)

О романе актрисы Меган Фокс и рэпера Machine Gun Kelly стало известно в июле 2020 года

Machine Gun Kelly сделал предложение Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Пара не скрывала своих отношений. Они вместе стали появляться на красных дорожках, во все своих интервью рэпер не уставал признаваться Меган в любви, да и сама актриса не раз говорила, что очень счастлива.

А теперь Меган поделилась радостной новостью – Machine Gun Kelly сделал ей предложение. Рэпер встал на одно колено в особенном для влюбленных месте.

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В июле 2020 года мы сидели под этим этим баньяном и мечтали о волшебстве. Мы не обращали внимания на боль, с которой нам предстояло столкнуться вместе за такой короткий, безумный промежуток времени. Не подозревали о том, какой работы и жертв потребуют от нас отношения. Мы были опьяненными любовью. И вот полтора года спустя, пройдя вместе через ад, он попросил меня выйти за него замуж. И точно также, как в каждой жизни до этой, и как в каждой жизни, которая последует за ней, я сказала "да". А потом мы выпили кровь друг друга – написала Меган у себя в Instagram.

У себя в Instagram рэпер тоже опубликовал видео. Он показал помолвочное кольцо актрисы. Machine Gun Kelly вместе с ювелиром Стивеном Вебстером разработал уникальный дизайн украшения.

Напомним, ради рэпера Меган Фокс развелась с Брайаном Остином Грином. Экс-супруги воспитывают троих детей.

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Machine Gun Kelly и Меган Фокс познакомились на съемках фильма "Полночь на злаковом поле".

Ранее мы рассказывали, актриса помогает бойфренду справиться с наркозависимостью.