Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

С кем Надя?

Добрынин о ТрО

Хейли беременна?

Скандал с Лынив

Вакарчук в Одессе

Дом Харчишина
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Словно дали королеве пощечину: отец Меган Маркл снова критикует дочь и зятя

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 апреля, 20:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Томас Маркл в очередном комментарии прессе нелестно высказался о герцогах Сассекских в связи с новыми событиями
Герцоги Сассекские снова стали объектами критики отца Меган
Герцоги Сассекские снова стали объектами критики отца Меган / Фото: Getty Images, открытые источники

Отношения Меган Маркл с отцом – отдельная тема для книг. Регулярно в Сети появляются новости, добавляющие скандальности. И теперь обсуждается новый комментарий Томаса Маркла, где он в очередной раз осуждает действия дочки и зятя.

Так, недавно в западной прессе появился нелестный отзыв отца герцогини Сассекской, где он критикует отсутствие герцогов Сассекских на поминальной службе в честь принца Филиппа. Были почти все члены королевской семьи Великобритании, но не Меган и принц Гарри. По словам отца Мэг, он очень расстроился, узнав, что этой пары не было траурном мероприятии.

Реклама
отец Меган снова критикует пару

Их присутствие могло бы послужить не только данью памяти Филиппу, но и знаком уважения в адрес Елизаветы II. А своим отсутствием Меган и Гарри словно дали королеве пощечину. Это непростительно. И это не должно прощаться,

— заявил отец герцогини Сассекской.

Томас Маркл добавил, что не в курсе, что стало причиной их отсутствия, но считает, что такому решению не должно быть ни оправданий, ни прощения. Тем более в момент, когда королева Елизавета II себя неважно чувствует.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Реклама

Будут ли какие-то санкции для пары от королевской семьи Великобритании, пока что неизвестно.

Также в Сети обсуждают тот факт, зачем на самом деле режиссер Кэри Фукунага приехал в Украину.

Помните, оперативная информация спасает жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Хиты войны
Музыка военного времени
1
Народная песня "Ой у лузі червона калина" Народная песня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменских - "Я - Україна" NK|Настя Каменских - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловий - "Українська лють" Христина Соловий - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять