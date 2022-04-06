Словно дали королеве пощечину: отец Меган Маркл снова критикует дочь и зятя

Томас Маркл в очередном комментарии прессе нелестно высказался о герцогах Сассекских в связи с новыми событиями

Герцоги Сассекские снова стали объектами критики отца Меган / Фото: Getty Images, открытые источники

Отношения Меган Маркл с отцом – отдельная тема для книг. Регулярно в Сети появляются новости, добавляющие скандальности. И теперь обсуждается новый комментарий Томаса Маркла, где он в очередной раз осуждает действия дочки и зятя.

Так, недавно в западной прессе появился нелестный отзыв отца герцогини Сассекской, где он критикует отсутствие герцогов Сассекских на поминальной службе в честь принца Филиппа. Были почти все члены королевской семьи Великобритании, но не Меган и принц Гарри. По словам отца Мэг, он очень расстроился, узнав, что этой пары не было траурном мероприятии.

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отец Меган снова критикует пару

Их присутствие могло бы послужить не только данью памяти Филиппу, но и знаком уважения в адрес Елизаветы II. А своим отсутствием Меган и Гарри словно дали королеве пощечину. Это непростительно. И это не должно прощаться,

— заявил отец герцогини Сассекской.

Томас Маркл добавил, что не в курсе, что стало причиной их отсутствия, но считает, что такому решению не должно быть ни оправданий, ни прощения. Тем более в момент, когда королева Елизавета II себя неважно чувствует.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

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Будут ли какие-то санкции для пары от королевской семьи Великобритании, пока что неизвестно.

Также в Сети обсуждают тот факт, зачем на самом деле режиссер Кэри Фукунага приехал в Украину.

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