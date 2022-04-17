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Меган Маркл и принц Гарри появились на гала-вечере и умилили всех поцелуем

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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17 апреля, 08:52
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Герцоги Сассекские снова заставили всех о себе говорить, не скрывая своих чувств на публике
Знаменитая пара не скрывала чувств на мероприятии
Знаменитая пара не скрывала чувств на мероприятии / Фото: Getty Images

Поклонники герцогов Сассекских в восторге: в эти дни они находятся с официальным визитов в Нидерландах, и в теперь от них появляется все больше новостей, а также поводов обсуждать новые образы Меган Маркл. И после вчерашнего появления знаменитой пары на публике все только и говорят, что о трогательном проявлении чувств влюбленных.

Вчера вечером королевская пара прибыла на торжественную церемонию открытия "Игр непобежденных", которые основал и которыми продолжает опекаться принц Гарри.

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Супруги вышли на стадион к участникам и гостям, держась за руки. И Меган, и Гарри выступили с речью. Также все стали свидетелями трогательного момента, как герцоги Сассекские не сдержали чувств.

Пара не сдерживала чувств
Пара не сдерживала чувств / Фото: Getty Images

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Их поцелуй на сцене сейчас обсуждают все.

Поцелуй Меган и Гарри теперь у всех на устах
Поцелуй Меган и Гарри теперь у всех на устах / Фото: Getty Images

После также они наблюдали за выступлениями других из зала.

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Церемония открытия "Игр непобежденных" удалась
Церемония открытия "Игр непобежденных" удалась / Фото: Getty Images

Образ герцогини точно удостоился комплиментов. Она выбрала стильный топ с открытыми плечами и черные прямые брюки.

Образ герцогини удостоился комплиментов
Образ герцогини удостоился комплиментов / Фото: Getty Images

Мы с нетерпением ждем нового появления пары на публике!

Также в Сети обсуждают, почему принцы Уильям и Гарри не встретились в Лондоне.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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