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Меган Маркл и принца Гарри осудили за слишком дорогой дом в США. Он стоит 14 млн. долларов

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
28 июля, 09:57
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Не каждый день члены британской семьи переезжают жить в Калифорнию, поэтому новое место жительство Меган Маркл и принца Гарри так заинтересовало общественность
Дом Меган Маркл и принца Гарри
Дом Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Getty Images, movoto.com

Однако именно дорогая недвижимость и стала причиной новой волны критики в адрес принца Гарри и Меган Маркл, дочь которых сможет официально претендовать на корону. Регулярные жалобы звездной пары "надоели" многим британцам, о чем упомянул королевский эксперт.

Как сообщает Express, стоимость дома Меган Маркл и принца Гарри в Калифорнии, Монтесито, достигает 14 миллионов долларов (около 375 миллионов гривен).

Особняк принца Гарри и Меган Маркл
Особняк принца Гарри и Меган Маркл / Фото: Скриншот из YouTube

Комментарии эксперта Джонатана Сакердоти последовали после того, как принц Гарри объявил о своей новой книжной сделке. Он напишет откровенные мемуары, которые подробно опишут его опыт как члена королевской семьи.

Многие ожидают, что в книге внук королевы вновь будет рассказывать о минусах жизни во дворце, в то время как сам он живет в достатке со своей супругой.

Они живут в особняке за 14 миллионов долларов в Монтесито, хоть и с курятником, но им не на что жаловаться по сравнению с большинством людей. Я не хочу показаться несимпатичным, у принца Гарри действительно было трудное воспитание, и, возможно, будет интересно прочитать ту биографию, которую, по его словам, он собирается написать, но люди устали слышать от них жалобы, – сказал королевский эксперт.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

В то же время, по мнению эксперта, было бы интересно прочесть о жизни принца Гарри, если в мемуарах не будет рассказов о его проблемах.

Кстати, по соседству с Меган Маркл и принца Гарри в Монтесито находятся дома телеведущих Опры Уинфри и Эллен Дедженерес, а также Роб Лоу, который выставил свой особняк на продаже после переезда герцогов.

Смотрите в ролике, как принц Гарри расплатился с королевской семьей:

Ранее сообщалось, что Елизавета II впервые отправилась на летние каникулы в Балморал без принца Филиппа.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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