Меган Маркл, Ким Кардашьян и Кэти Перри: звезды, у которых избранники очень похожи на их бывших (фото)

"Сегодня" решили сравнить внешность бойфрендов самых известных в мире девушек. Оказалось, что многие звезды выбирают возлюбленных по определенному типажу

У Меган Маркл, Кэти Перри и Ким Кардашьян определенный типаж парней / Фото: Getty Images, instagram.com/katyperry, instagram.com/kimkardashian

Если верить утверждениям психологов, то у каждого человека существует свой типаж, по которому он подбирает себе вторую половинку. Если у обычных людей схожесть между избранниками остается незамеченной, то у звезд это становится поводом для многочисленных обсуждений.

Кэти Перри

Все три ее избранника очень похожи между собой. С Расселом Брэндом певица вступила в брак в 2009 году, но вместе они прожили несколько месяцев и подали на развод.

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В 2012 году Кэти закрутила трехлетний роман с гитаристом Джоном Мэйером, уже тогда поклонники отметили схожесть между "эксом" звезды и ее новым бойфрендом.

Следующим избранником Перри стал известный актер Орландо Блум. Очевидно, что исполнительница предпочитает кареглазых брюнетов.

Рассел Брэнд, Джон Мэйер, Орландо Блум / Фото: Getty Images

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Николь Кидман

В начале 90-х актеры Николь Кидман и Том Круз стали самой популярной голливудской парой. Десятилетнему браку звезд помешало увлечение Круза религиозной сектой. Николь не выдержала этого и развелась с ним.

Экс-бойфренд актрисы быстро нашел себе новую любовь, а вот она долгое время была одинока, пока не встретила певца Кита Урбана и вскоре вышла за него замуж.

С первого взгляда, исполнитель почти не похож на Тома Круза, но все сомнения улетучиваются, как только он начинает улыбаться.

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Том Круз и Кит Урбан / Фото: Getty Images

Джиджи Хадид

Всемирно известная модель оказалась падкой на творческих красавчиков. Ее бывший парень американский артист Джо Джонас, который сейчас уже в браке со звездой "Игры престолов" Софи Тернер, очаровал Джиджи чутким голосом и пронзительным взглядом темных глаз.

Со своим теперешним избранником Зейном Маликом Хадид находится в напряженных отношениях – пара на грани развода из-за резких проявлений агрессии со стороны певца. Но схожесть между Джо и Зейном очевидная.

Зейн Малик и Джо Джонас / Фото: Getty Images

Ким Кардашьян

Типаж самой популярной представительницы звездной семьи Кардашьян – темнокожие мужчины с тягой к рэпу. У Ким было много разных парней, да и сейчас она, как пишут СМИ, встречается с блондином Питом Дэвидсоном, но дольше всего звезда пробыла именно с Канье Вестом и Рей Джейем.

Рей Джей и Канье Вест / Фото: Getty Images

Меган Маркл

До замужества с принцем Гарри Меган была в браке с продюсером Тревором Энгельсоном. Этот факт из жизни актрисы возмутил английскую общественность, когда стало известно об отношениях Маркл с представителем монаршей семьи.

С Тревором герцогиня была вместе целых девять лет, из которых два года они прожили как супруги.

Если сравнить снимки принца и продюсера, то невозможно не заметить между ними явную схожесть в чертах лица и мимике.

Принц Гарри и Тревор Энгельсон / Фото: Getty Images

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