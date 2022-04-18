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Меган Маркл одним выходом нарушила сразу несколько королевских правил

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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18 апреля, 10:20
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В Сети обсуждают новый выход герцогов Сассекских. И Меган Маркл уже получила порцию критики за то, что нарушила сразу несколько правил королевского этикета
Герцогиня Сассекская снова у всех на устах
Герцогиня Сассекская снова у всех на устах / Фото: Instagram

Пока в Сети обсуждали новости о королевской семье на Пасхальной службе, напомнили о себе герцоги Сассекские, которые в эти дни находятся в Нидерландах в рамках "Игр Непокоренных".

Так, новым выходом Меган Маркл обозначила, что она сама решает, как и что ей носить, какую тактику поведения выбирать. Больше не исполняя обязанности старших членов семьи, жена принца Гарри чувствует себя более свободно. Об этих проявления свободы и собственного стиля хорошо говорит ее новый образ.

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Так, некая девушка по имени Элин Ланцендорфер на своей странице в Instagram опубликовала фото с Меган Маркл по время одного из ее новых выходов.

Меган Маркл с поклонницей

Модные эксперты уже успели найти там несколько нарушений королевских правил.

Первое: герцогиня Сассекская выбрала очень короткое платье

Это красивый наряд от Valentino. Оно отлично сидит на Мэг, но британские протоколисты этот выбор бы не одобрили.

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Герцогиня в платье мини

Второе: слишком яркая помада

Вы вряд ли бы увидели Кейт Миддлтон с такой вызывающей помадой на губах, королева и вовсе считает такие кричащие цвета вульгарностью, но Меган может себе это позволить.

Третье: селфи с поклонниками

Собственно, хотя в последние годы члены БКС отходят от классических канонов, они не только не могут позволить себе публичные проявления чувств (наверное, от поцелуя Меган и Гарри у британцев и вовсе шок), но и обниматься, а тем более делать селфи с другими людьми.

Жена принца не отказывает в селфи

Но у герцогов Сассекских свой путь, что они и демонстрируют своему миру.

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Напомним, Меган Маркл поприветствовала украинскую сборную на "Играх непокоренных" словами "Слава Украине".

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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