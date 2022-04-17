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Меган Маркл поприветствовала украинскую сборную на "Играх Непокоренных" словами "Слава Украине"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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17 апреля, 10:31
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Герцоги Сассекские в очередной раз поддержали Украину в самое непростое для нашей страны время
Королевская пара снова поддержала Украину
Королевская пара снова поддержала Украину / Фото: Getty Images

Пока поклонники герцогов Сассекских обсуждали их трогательный поцелуй, мы отдельно хотим отметить, что Меган Маркл и принц Гарри в очередной раз продемонстрировали поддержку Украине.

Так, на церемонии открытия "Игр Непокоренных" в Гааге Меган Маркл приветствовала украинцев словами "Слава Украине". В этот момент зал аплодировал стоя украинской сборной и встретил слова герцогини бурными аплодисментами.

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Для каждой команды, как мы с мужем отдаем себе отчет, было непросто приехать сюда, как физически, так и эмоционально. Особенно для сборной Украины, которую мы все поддерживаем. Слава Украине!

– сказала Меган Маркл.

Принц Гарри в своей речи отметил, что представители Украины участвуют в Invictus Games не только чтобы показать свою силу, но и рассказать всему миру правду!

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри основал "Игры Непокоренных" в 2014 году. Цель игр — пропаганда спорта как средства реабилитации для ветеранов войны, которые получили ранения. Сборная Украины в мероприятии показывает очень высокие результаты.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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