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Меган Маркл о небогатой жизни до встречи с Гарри: В машину залезала через багажник

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
17 ноября, 22:13
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Супруга принца Гарри впервые за долгое время пришла на ток-шоу, чтобы поговорить о себе, а не о королевской семье. Меган рассказала, как жила до помолвки с внуком Елизаветы II
Меган Маркл пришла на ток-шоу к Эллен Дедженерс.
Меган Маркл пришла на ток-шоу к Эллен Дедженерс. / Фото: Коллаж: Сегодня

Герцогиня Сассекская, которая недавно шокировала публику глубоким декольте, пообщалась со своей давней подругой и телеведущей Эллен Дедженерс в эфире проекта TheEllenShow. Уже 18 ноября зрители смогут послушать этот разговор.

Актриса пришла в студию без своего мужа. Сама Эллен анонсировала интервью в Instagram.

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Многое изменилось с тех пор, как последний раз Меган, герцогиня Сассекская, была на территории Warner Brothers. Не пропусти завтра наше интервью, – подписала сообщение ведущая.

Меган Маркл рассказала о своей жизни до брака с принцем Гарри.
Меган Маркл рассказала о своей жизни до брака с принцем Гарри. / Фото: Скриншот из YouTube

Отметим, что это будет второе большое интервью Маркл на телевидении с тех пор, как она отошла от королевских обязанностей в Великобритании. Впервые бывшая актриса разговаривала с Опрой Уинфри в марте 2021 года и своими заявлениями спровоцировала большой скандал.

О чем будет говорить Эллен с Меган

В коротком ролике можно увидеть, что звезда пришла в студию в белой блузке с широкими рукавами и в классических черных брюках и туфлях-лодочках. Визажист герцогини рассказал, что ведущей удалось разговорить Меган, поэтому зрители смогут увидеть ее в неожиданном свете.

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На кадрах видно, что супруга принца Гарри не нервничает и охотно рассказывает смешные истории из своей жизни. Фанаты смогут услышать рассказ Меган о том, как она залезала в свое старенькое авто Ford Explorer Sport, которое "жило своей жизнью". По словам Маркл, дверь со стороны водителя не открывалась, и ей приходилось забираться внутрь через багажник.

Я парковалась в задней части стоянки и открывала багажник, потом залезла внутрь, запирала его за собой и переползала через все сиденья, чтобы сесть за руль, – вспомнила знаменитость.

Также герцогиня вспомнила о своей актерской карьере. Что еще расскажет Меган – остается загадкой, которую уже совсем скоро мы можем разгадать.

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Фанаты по-разному отреагировали на звездную гостью в шоу Эллен:

  • Нет, пожалуйста, не интересно.
  • Не могу дождаться, чтобы посмотреть это.
  • Было приятно видеть ее улыбку.
  • Она не герцогиня, и ей нужно перестать использовать этот титул!
  • Не любите и не доверяйте этой женщине вообще!
  • Так грустно видеть, как Эллен тянется ко дну бочки за гостем. Это совсем неинтересно.
Фото: скриншот instagram/theellenshow

Отметим, что разговоры звезд с Эллен в кадре всегда выглядят естественно и приятно. Кажется, мы знаем в чем секрет такого успеха.

Кратко о дружбе ведущей и герцогини

Меган и Эллен познакомились много лет назад в приюте для животных, где актриса планировала взять собаку. В момент, когда девушка стала сомневаться, к ней подошла незнакомка и принялась упорно убеждать забрать песика.

Меган Макрл со своими домашними питомцами.
Меган Макрл со своими домашними питомцами. / Фото: Instagram

Благодаря случайной встрече с Эллен в герцогине теперь есть метис лабрадора – Богарт.

После этого телеведущая посещала Сассекских в Великобритании и даже присматривала за 4-месячным Арчи.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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