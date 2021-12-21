Меладзе и Джанабаева появились на одном мероприятии, но позировали отдельно друг от друга

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе успевают уделять время не только дочке, которая родилась в этом году, но и посещать мероприятия

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva, instagram.com/meladzevalerian

Экс-солистка "ВИА Гры" продолжает развивать свою сольную карьеру. Альбина Джанабаева приняла участие в съемках очередного новогоднего концерта. Валерий Меладзе тоже выступал на этом мероприятии. Но позировать к журналистам супруги вышли по отдельности.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Альбина и Валерий не публиковали совместные фото с мероприятия у себя в соцсетях.

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Стоит отметить, ранее супруги появлялись вместе на красных дорожках музыкальных мероприятий, а также давали интервью. Например, в этом году Меладзе и Джанабаева с удовольствием позировали на музыкальном фестивале "Жара".

/ Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Напомним, экс-солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе состоят в браке с 2014 года. У звездной пары есть два сына — Константин, который родился в 2004 году и Лука, появившийся на свет в 2014 году. В этому году у Альбины и Валерия родилась дочка Агата. Кроме того, у певца есть трое дочерей от первого брака. Известно, что дочки Меладзе не общаются с Джанабаевой.

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Ранее Джанабаева призналась Собчак, что ставила Меладзе ультиматум — либо она, либо жена