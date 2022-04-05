Меладзе, который выступал против войны в Украине, вернулся к концертам в россии

Валерий Меладзе, похоже, выдержал паузу и вернулся к концертной деятельности. Артист еще 24 февраля призывал остановить войну, после чего попал в черный список российского музыкального канала.
Поговаривали, что из-за этого Меладзе не сможет выступать на территории рф, что его "отменят". Но это не так. По крайней мере, что касается малых площадок.
Так, накануне Валерий Меладзе дал концерт на частном мероприятии в Санкт-Петербурге.
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Где-то в Питере сейчас выступает Валерчик. На дне рождения подруги. Поздравляю, конечно, но, как вы понимаете, не от всей души, – сообщается в Telegram-канале Admin.anshlak.
В комментариях аудитория сокрушается на Валерия Меладзе – мол, как он смеет выступать в россии после всего, что наговорил?
- "А это нормально вообще после всего, что он наговорил?"
- "Они с Брежневой за бабки и не малые летают в РФ работать"
- "Валерия проститутка"
- "За 70 кусков евро готов выступить хоть в Усть ужопинске"