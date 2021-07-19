Менеджер МакSим о состоянии певицы: Врачи не дают никаких гарантий

Менеджер певицы Маргарита Соколова отметила, состояние МакSим пока далеко от стабильного, оно постоянно меняется то в лучшую, то в худшую сторону

Менеджер МакSим прокомментировала слухи о состоянии здоровья певицы / Фото: instagram.com/maksimartist, instagram.com/sokllovamargarita

Информация о здоровье МакSим, которая находится в коме в тяжелом состоянии, противоречива. Поклонники внимательно следят не только за новостями о певице, но и за страничкам менеджеров артистки в соцсетях. Менеджер певицы Маргарита Соколова опровергла слухи о проблемах с легкими и попросила верить в лучшее, но в комментариях журналистом призналась, что пока врачи не спешат давать гарантий. Об этом пишет MK.RU.

"Врачи не дают никаких гарантий. Состояние то туда качается, то сюда... Стабильно тяжело состояние, с какими-то минимальными улучшениями", – сказала Маргарита Соколова.

Певица МакSим находится в тяжелом состоянии / Фото: instagram.com/maksimartist

Ранее менеджер певицы говорила, что более подробно о состоянии здоровья МакSим ей станет известно в понедельник.

Напомним, российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление. Сообщалось, что у певицы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и что теперь поражение легких 80%.

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Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

Ранее лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стих о певице МакSим.