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Менеджер МакSим рассказала, что происходит с певицей после выписки из больницы

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
27 августа, 17:56
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Сейчас певица МакSим восстанавливается после длительного нахождения в искусственной коме. Она пробыла в больнице больше месяца
Менеджер МакSим рассказала, как себя чувствует певица после выписки из больницы
Менеджер МакSим рассказала, как себя чувствует певица после выписки из больницы / Фото: instagram.com/maksimartist, 52gkb.ru

13 августа певица МакSим вернулась домой. Врачи сразу заявили, что, вероятно, она не сможет петь даже после реабилитации.

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Сейчас Максим проходит курс восстановления под присмотром специалистов. С певицей позволили увидеться некоторым ее друзьям.

Восстанавливается, старается гулять каждый день с врачом, занимается дыхательной гимнастикой. Друзья навещают, – рассказала изданию "Газета.ру" менеджер артистки Яна Богушевская.

Она отметила, что у Марины не возникает сложностей с тем, чтобы говорит, но о пении речи идти не может. По крайней мере, некоторое время.

Певице МакSим стало лучше – она вышла из комы
Певице МакSим стало лучше – она вышла из комы / Фото: YouTube

Что произошло с МакSим

15 июня этого года певицу МакSим госпитализировали. Практически сразу ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Из-за ухудшения состояния здоровья звезду ввели в искусственную кому. В начале августа певица вышла из комы. Представители МакSим подтвердили, что она пришла в сознание, а директор певицы Маргарита Соколова лично общалась с артисткой по видеосвязи.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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