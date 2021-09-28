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Меня просто сломали: Кристина Асмус сбежала с работы

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
28 сентября, 11:08
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Звезда популярных сериалов Кристина Асмус решила оставить свои прежние заботы в столице и уехала на природу. По словам актрисы, она сбежала совсем одна
Кристина Асмус уехала в Карелию
Кристина Асмус уехала в Карелию / Фото: instagram.com/asmuskristina

После того как Кристину Асмус раскритиковали за откровенное фото из-за стрельбы в Перми, а ее экс-супруг Гарик Харламов перестал скрывать свою новую девушку, актриса решила оставить все и отправиться на отдых.

Об этом звезда рассказала в Instagram и опубликовала фото из Республики Корелия, куда она и уехала на три дня. Как призналась актриса, на большее количество дней – у нее нет времени.

Я сбежала! Несколько дней назад. С работы. От людей. От себя, которая боится остановиться в жизни. Сбежала в Карелию. Поездка стала для меня неожиданностью, – написала звезда.

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По словам актрисы, ей просто необходимо было срочно уехать.

Количество проектов и адовые графики меня просто сломали… Я знала, что если останусь, то напичкаю себя работой. Поэтому сбежала. Одна. Мне надо было подумать, поспать, восстановиться, полечиться и настроиться на новый марафон, – рассказала актриса.

Впрочем, Кристина Асмус обнаружила, что не умеет отдыхать и расслабляться. Актриса отметила, что боится бездействия.

Кристина Асмус уехала из столицы
Кристина Асмус уехала из столицы / Фото: instagram.com/asmuskristina

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Напомним, что прошлым летом Кристина Асмус заявила о разводе с российским шоуменом Гариком Харламовым. Экс-супруги были вместе на протяжении восьми лет и, согласно слухам, именно актриса выступила инициатором разрыва.

Больше деталей об отношениях Гарика Харламова и Кристины Асмус узнайте в ролике:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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