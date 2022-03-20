Мерьем Узерли из Великолепного века захейтили за съемку для российского глянца: Деньги важнее жизни тысяч детей?

В то время как весь мир поддерживает Украину, звезда турецкого сериала хвастается новой фотосессией для российского глянца

Мерьем Узерли показала фотосессию для российского глянца / Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Дэвид Бекхэм на день отдает медсестре из Харькова свою страничку в Instagram, чтобы весь мир узнал о российской агрессии, а Мерьем Уезерли снимается в новой фотосессии для российского глянца Hello!

У себя в Instagram исполнительница роли Роксоланы в популярном турецком сериале "Великолепный век" опубликовала несколько фото и тегнула российское издание.

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Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

В комментариях актрису осудили за молчание о войне в Украине и за съемку для российского глянца. Подписчики стали писать Мерьем о российской агрессии.

Привет, Мерьем. Мне интересно, почему вы молчите, пока Россия бомбит Украину? Большая часть вашей аудитории — украинцы. Более того, "самая яркая роль" в вашей карьере — Роксолана (султанша, которая родилась в Украине).

Я из Киева, и сейчас мой город бомбят российские оккупанты. Разве не будет правильно, если вы покажете своей аудитории правду? В основном российским фанатам, которым пропаганда промыла мозги.

Меня огорчает, что мать двоих детей молчит, а российские террористы обстреливают роддом в Мариуполе…

Скриншот: Instagram

Привет. Россия убивает украинских детей! Остановите войну!

Скриншот: Instagram

Отписываюсь, извините. Почему? Скажите мне, почему? Деньги важнее жизни тысяч детей? Почему ты этого не видишь?

Скриншот: Instagram

Когда весь мир поддерживает Украину, когда мы каждый день под баллистическими ракетами, вы делаете рекламу для России? Позор тебе.

Скриншот: Instagram

Напомним, ранее этому же изданию певица MARUV дала интервью. Катя Осадчая предложила певице отказаться от украинского гражданства.

Многие западные звезды поддерживают Украину в это сложное время. Раньше Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 миллион долларов на помощь украинцам. Также звезда "Друзей" Дженнифер Энистон присоединилась к поддержке нашего народа. Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для помощи украинским детям

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