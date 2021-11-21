Мэрилин Мэнсон поспешно продал особняк, в котором издевался над своими жертвами

Сейчас жизнь певца стала тяжелее как в плане общественного мнения, так и в плане финансов. В суды поступили обвинения бывших партнерш музыканта в сексуальном насилии. На данный момент Мэнсон получил три судебных иска. Следует отметить, что это лишь верхушка айсберга, ведь рассказами о сексуальных домогательствах поделились целых 15 женщин.
Жертвы звезды рассказали: когда Мэрилин начинал злиться, он закрывал их в стеклянной комнате, которая была расположена в углу спальни, на несколько часов без еды и воды. Таким образом, мужчина "наказывал" их за любые проступки.
После этого звукозаписывающая компания, с которой работал Мэнсон, решила отказаться от своего исполнителя. Даже его давний друг и по совместительству менеджер Тони Чиулла также оставил певца. Не удивительно, что с тех пор финансовое положение рок-звезды стало более шатким.
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Потратив почти все средства Мэрилин Мэнсон решил продать свой особняк, где он издевался над девушками, на Голливудских холмах. Как и следовало ожидать, дома в Голливуде не самые дешевые, и тот факт, что там жил кто-то известный, только увеличивает их стоимость.
Таким образом, за свою виллу площадью около 813 м2 певец заработал 1835000 долларов. Этот дом музыкант купил в 2013 году. Тогда он заплатил за него 1 085 000 долларов.
Это особняк в испанском стиле с тремя ванными комнатами и таким же количеством спален. Недвижимость была выставлена на аукцион Мэнсоном месяц назад, он ожидал за нее минимум 1 750 000 долларов. Как видите, ему удалось заработать намного больше.
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