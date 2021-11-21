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Мэрилин Мэнсон поспешно продал особняк, в котором издевался над своими жертвами

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
21 ноября, 18:12
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Всемирно известный рок – исполнитель быстро решил продать свой голливудский дом. Предполагается, что именно там он неоднократно мучил многих девушек
Мэрилин Мэнсон продал особняк, в котором издевался над женщинами
Мэрилин Мэнсон продал особняк, в котором издевался над женщинами / Фото: YouTube

Сейчас жизнь певца стала тяжелее как в плане общественного мнения, так и в плане финансов. В суды поступили обвинения бывших партнерш музыканта в сексуальном насилии. На данный момент Мэнсон получил три судебных иска. Следует отметить, что это лишь верхушка айсберга, ведь рассказами о сексуальных домогательствах поделились целых 15 женщин.

Жертвы звезды рассказали: когда Мэрилин начинал злиться, он закрывал их в стеклянной комнате, которая была расположена в углу спальни, на несколько часов без еды и воды. Таким образом, мужчина "наказывал" их за любые проступки.

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После этого звукозаписывающая компания, с которой работал Мэнсон, решила отказаться от своего исполнителя. Даже его давний друг и по совместительству менеджер Тони Чиулла также оставил певца. Не удивительно, что с тех пор финансовое положение рок-звезды стало более шатким.

Мэрилин Мэнсон получил 15 судебных исков
Мэрилин Мэнсон получил 15 судебных исков / Фото: instagram.com/hbo

Потратив почти все средства Мэрилин Мэнсон решил продать свой особняк, где он издевался над девушками, на Голливудских холмах. Как и следовало ожидать, дома в Голливуде не самые дешевые, и тот факт, что там жил кто-то известный, только увеличивает их стоимость.

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Таким образом, за свою виллу площадью около 813 м2 певец заработал 1835000 долларов. Этот дом музыкант купил в 2013 году. Тогда он заплатил за него 1 085 000 долларов.

Это особняк в испанском стиле с тремя ванными комнатами и таким же количеством спален. Недвижимость была выставлена ​​на аукцион Мэнсоном месяц назад, он ожидал за нее минимум 1 750 000 долларов. Как видите, ему удалось заработать намного больше.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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