Мэрилин Мэнсон угрожал изнасиловать сына своей экс-невесты – СМИ

Актриса Эван Рейчел Вуд одна из первых обвинила рокера в насилии и адских издевательствах. Теперь же звезда сделала очередное заявление против Мэнсона и призналась, что ей угрожает

Эван Рэйчел Вуд рассказала об угрозах со стороны Мэрилина Мэнсона ее сыну. / Фото: instagram.com/marilynmanson, instagram.com/evanrachelwood

Недавно Мэрилин Мэнсон снова оказался в эпицентре громкого скандала, ведь жертвы его пыток подробно рассказали о его "комнате изнасилований" и через что им пришлось пройти. Хотя сам рокер отрицает все заявления о насилии, называя это "ужасным искажением реальности", но публика все же считает его виновным.

Звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рэйчел Вуд, которой угрожала жена музыканта Линдси Усич после обвинений, снова заговорила уже об угрозах, касающихся ее восьмилетнего сына Джека. Так, актриса заявила, что артист угрожал ее ребенку!

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Вуд призналась, что рокер заявлял ей, что якобы изнасилует ее сына, об этом пишет Daily Mail.

По словам звезды, она была вынуждена превратить свой дом в Лос-Анджелесе в бункер из-за страха за свою жизнь и жизнь Джека. Так, женщина оборудовала жилье пуленепробиваемым стеклом и тяжелой стальной дверью. Позже Эван с сыном и вовсе переехали в Нэшвилл.

Я получила тяжелую травму : физическою и эмоциональною. Я боюсь, что он отомстит мне за то, что я дала против него показания. Он захочет нанести вред мне, моему сыну и членам моей семьи, – объяснила Вуд.

Мэрилин Мэнсон / Фото: Getty Images

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Но это не все. Как стало известно, актрисе угрожают и ярые поклонники Мерилина, которые обещают уничтожить ее, мол: "Заберешь у меня Мэнсона, я заберу твою жизнь".

Отметим, что такая информация всплыла во время судебного разбирательства по делу об опеке Джека. Актриса и ее экс-муж Джейми Белл не могут решить, с кем должен жить сын. Так, Белл пожаловался, что Эван пытается помешать его общению с мальчиком и будто бы она переехала именно для этого. Вместе с тем Вуд уверяет, что все это из-за страха перед Мэнсоном и его армией фанатов.

Напомним, недавно рокер продал голливудский дом, где неоднократно мучил многих девушек. За свою виллу певец получил 1 835 000 долларов. Сам музыкант купил ее в 2013 году за 1 085 000 долларов.

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Но даже и это не спасло Мэнсона – к его месту жительства все же нагрянула полиция с обыском и изъяла улики.

Что известно о романе Вуд и Мэрилина

Роман рок-звезды и актрисы начался в 2007 году. Через три года они обручились, но в том же году разорвали отношения.

Эван Рэйчел Вуд и Мэрилин Мэнсон планировали жениться. / Фото: Getty Images

Вначале Вуд говорила, что ей пришлось пережить домашнее насилие и изнасилование, но не уточняла, кого именно она в этом обвиняет. Лишь спустя время она решилась рассказать правду.

Кратко о скандале с Мэнсоном

К слову, рассказами о сексуальных домогательствах со стороны артиста поделились около 15 женщин. Некоторые из них рассказали, что Мэнсон закрывал своих жертв в стеклянной комнате и психологически издевался над ними.

Сейчас против Мэрилина поданы три судебных иска от женщин, утверждающих, что подвергались сексуальному насилию со стороны него в прошлом, в тому числе его бывшая девушка Эшли Морган Смитлайн и актриса из "Игры престолов" Эсме Бьянко.

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