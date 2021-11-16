Мэрилин Мэнсон закрывал женщин в комнате из стекла и психологически издевался над ними – СМИ

Рок-музыканта неоднократно обвиняли в изнасиловании, психологическом издевательстве и запугивании. Более того, сам артист признавался, что в его доме есть "комната для пыток"

Мэрилин Мэнсон замыкал женщин и совершал над ними психологическое насилие. / Фото: Коллаж: Сегодня

Знакомые артиста подтвердили, что в доме рок-звезды была камера для издевательств под названием "комната плохих девочек", в которой он запирал женщин за мелкие проступки. Кстати, о подобной комнате, только для изнасилований, ранее рассказывала певица Фиби Бриджерс, которая бывала в доме Мэнсона в подростковом возрасте.

Звуконепроницаемая стеклянная комната расположена в углу большей спальни. Помещение сделал предыдущий арендатор, который использовал его в качестве студии звукозаписи. Впрочем, музыкант переоборудовал это для пыток, говорится в расследовании Rolling Stone.

Реклама

Мэрилин Мэнсон создал комнату для пыток над женщинами. / Фото: Instagram

К слову, жертвы звезды рассказали, когда Мэрилин начинал злиться, то он закрывал их в комнате на несколько часов без еды и воды. Таким образом, мужчина "наказывал" их за любые проступки.

Экс-девушка, модель Эшли Морган Смитлайн, обвинившая Мэнсона в насилии, утверждала, что он неоднократно заставлял ее находиться под замком несколько часов. По ее словам, артисту нравилось смотреть, как она сражалась и требовала выпустить ее.

Реклама

Модель Эшли Морган Смитлайн рассказала о насилии Мэрилина Мэнсона / Фото: скриншот

Даже если бы я кричала, меня никто не услышал бы. Я научилась не бороться с этим, потому что это давало ему то, что он хотел. Я просто отключалась на это время, уходила куда-то мыслями, – вспомнила Эшли.

А модель Сара Макнейлли рассказала, что Мэрилин запер ее в "комнате плохих девочек", когда услышал имя ее бывшего бойфренда.

Более того, сам Мэнсон неоднократно рассказывал своим друзьям о комнате. А в 2012 году он упоминал об этом помещении в интервью: "Если кто-то плохо себя ведет, я могу запереть его там. Оно (помещение – Ред.) звуконепроницаемое".

Реклама

Рокер не раз рассказывал своим друзьям о комнате для пыток. / Фото: Instagram

Бывшая помощница музыканта Эшли Уолтерс, которая также подала в суд на Мэрилина из-за насилия, рассказала, что артист всегда хвастался этим местом. По ее словам, многим знакомым он гордо рассказывал, что держал там "плохих девочек", но люди воспринимали это как "особый юмор" рокера.

Звезды и бывшие подруги Мэнсона назвали его жилище "черным холодильником" и "шкафом для мяса".

Мэрилин Мэнсон не комментирует информацию о его "комнате для плохих девочек". / Фото: Instagram

В то же время адвокаты музыканта заявили, что все факты сфабрикованы, а звезду "смешали с его сценическим образом". Сам Мэрилин не комментировал информацию.

Обвинение в изнасиловании

Ранее певца публично обвинили в сексуальном насилии звезда "Игры Престолов" Эсме Бьянко и актриса "Мира Дикого Запада" Эван Рейчел Вуд. Сам Мэнсон сделал сообщение в Instagram о том, что отвергает обвинения.

В то же время экс-жена Мэнсона Дита фон Тиз заявляла, что за семь лет совместной жизни с ним, она ни разу не подвергалась насилию с его стороны.

Другие новости о звездах: