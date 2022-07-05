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Месть после расставания: Шакира хочет разрушить карьеру Жерара Пике

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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5 июля, 10:15
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Исполнительница собирает компромат на бывшего мужа футболиста. Она не готова оставлять детей в Каталонии с отцом
Шакира собирает компромат на Жерара Пике
Шакира собирает компромат на Жерара Пике / Фото: Getty Images

Большой неожиданностью для публики стали новости о расставании Жерара Пике и Шакиры. Пара была вместе больше 11 лет.

После совместного посещения баскетбольного матча сына Милана была надежда, что отношения футболиста и певицы все же удастся сохранить. Но, похоже, что бывшие супруги серьезно настроены на "войну".

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Как сообщают испанские СМИ, Пике пытается забрать детей у Шакиры. Футболист не доволен тем, что певица с сыновьями собралась переехать в Майами.

Несмотря на то, что брак пары не был официально зарегистрирован, Шакира не может вывезти детей в США без согласия Пике.

Шакира и Жерар Пике с детьми
Шакира и Жерар Пике с детьми / Фото: instagram.com/shakira

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Но и Шакира оставлять все как есть не намерена. Измены экс-супруга серьезно задели исполнительницу и теперь она готова отомстить Пике за все.

По словам инсайдеров, сейчас Шакира собирает компромат на футболиста и хочет не просто лишить его возможности жить с детьми, но и разрушить его карьеру.

Она поняла, что не знала мужчину, с которым жила. Останавливаться она не собирается и ей придется разыграть "козырь". Поэтому теперь у нее появились люди, которые ищут информацию о Пике, – заявил источник изданию Informalia.

Ранее в Сети обсуждали возможную любовницу Жерара Пике, ради которой он бросил Шакиру.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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