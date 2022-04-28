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Месть за правду и позицию: Максима Галкина уберут из шоу "Сегодня вечером", которое он вел 5 лет

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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28 апреля, 12:56
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Появилась информация, которая в очередной раз подтверждает нацеленность властей против тех, кто говорит правду и не поддерживает кровавый режим
Максима Галкина "отменяют" в РФ из-за проукраинской позиции
Максима Галкина "отменяют" в РФ из-за проукраинской позиции / Фото: Скриншот из видео

С первого дня войны Максим Галкин осуждает российскую власть за нападение за Украину. Муж Аллы Пугачевой прямо говорит о бомбежках в Украине и декларировал, что будет помогать украинским беженцам. За его позицию он уже подвергается гонениям и атаке пропагандистов. И сегодняшние новости говорят о том, что программу, которую вел Галкин, теперь будет вести другой человек.

Об этом пишет СтарХит. По их данным, после отъезда Галкина с семьей в Израиль его заменят на посту программы "Сегодня вечером", которую шоумен вел последние пять лет.

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Большинству сотрудников передачи до последнего ничего не рассказывали, как и приглашенным на запись звездам. Потенциальных кандидатов на замену Максима на данный момент несколько, судя по всему, будут выбирать в процессе — кто лучше впишется. Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова и других,

— утверждает источник.

Галкин, Гришаева и Олешко / скриншот из видео "Сегодня вечером"

Скорее всего, Максима Галкина заменят и на посту ведущего проекта "Лучше всех", который он вел, но пока что об этом речь не идет.

К слову, недавно Вайкуле заступилась за Галкина и Пугачеву после заявлений пропагандистки Симоньян.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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