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Мэй Маск в вышиванке поддержала Украину: Вы победите!

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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6 марта, 19:00
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Американская писательница, модель и мать миллиардера Илона Маска записала видеообращение в поддержку украинского народа в борьбе с российской оккупацией
Мэй Маск записала видеообращение в поддержку Украины
Мэй Маск записала видеообращение в поддержку Украины / Фото: instagram.com/mayemusk

Знаменитости со всего мира продолжают оказываю свою поддержку украинскому народу во время войны с Россией. Помочь не только словами, но и делом взялся изобретатель Илон Маск, который предоставил Украине свои спутники для связи Starlink.

Свое видеообращение ко всем украинцам записала мать бизнесмена, американская модель и писательница Мэй Маск.

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Мы очень расстроены этой трагедией, но поражены вашей храбростью. Мы и дальше будем поддерживать вас, как только можем. Вы пытаетесь сохранить свою свободу. Вы смелые! Вы победите! Также я хочу поблагодарить россиян, которые выходят на митинги. Мы надеемся, это скоро закончится. Мы будем продолжать говорить: "Остановите войну! Просто остановите войну!", – сказала Маск.

Для записи видеообращение Мэй выбрала платье-вышиванку от украинского бренда Юлии Магдыч. Это уже не первый раз, когда американская звезда появляется на публике в нарядах от украинских дизайнеров.

Также в публикации писательница поблагодарило украинское издательство, занимающееся выпуском ее книги, ради которой осенью прошлого года Мэй Маск прилетала в Киев.

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Ранее Шон Пенн обратился к Андрею Ермаку и назвал нападение России на Украину самой ужасной ошибкой Владимира Путина.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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