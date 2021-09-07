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Михаил Ефремов едва не умер в тюрьме – СМИ

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
7 сентября, 14:42
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57-летнему актеру понадобилась медицинская помощь. По словам адвоката Ефремова, тот едва мог двигаться
57-летний Михаил Ефремов едва не умер прямо в колонии
57-летний Михаил Ефремов едва не умер прямо в колонии / Фото: Getty Images

Защитник Михаила Ефремова – Петр Харахорин – рассказал, что в августе актер, который дал первое откровенное интервью за решеткой, страдал от приступов сезонной аллергии. Из-за отека Квинке его подзащитный не мог "даже подняться на второй этаж".

Ефремов буквально мог умереть, но ему помогли медработники в колонии. Сейчас осужденному артисту лучше.

Состояние у него нормальное, конечно, немного нервничает и переживает перед судом — все-таки решается его судьба. Что касается здоровья, сейчас оно стало получше, – цитирует StarHit адвоката Харахорина.

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Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов / Фото: Getty Images

15 сентября состоится заседание, где будут рассмотрены кассационные жалобы адвокатов Михаила Ефремова. Актер будет участвовать в слушании по видеосвязи. Известно, что его защита намерена просить у суда снизить срок наказания и перевести Ефремова в колонию-поселение.

Что произошло с Михаилом Ефремовым:

  • 8 июня 2020 года он стал участником ДТП, в котором погиб мужчина. Jeep Grand Cherokee Ефремова пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и влетел в фургон Сергея Захарова. Тот позже скончался в больнице.
  • 8 сентября прошлого года состоялось судебное заседание, на котором Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП.
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Смотрите в сюжете, кто из звезд чуть не погиб в ДТП:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Когда я впервые ступил на сцену, я очень сомневался. Я сомневался, когда снимался в своих первых фильмах. Но всегда надо идти вперед, проявляя смелость, которая не исключает сомнения.

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