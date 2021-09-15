Михаил Ефремов начал терять зрение в колонии

Сестра Михаила Ефремова рассказала о проблемах со здоровьем актера, которые начались из-за работы в колонии

57-летний Михаил Ефремов едва не умер прямо в колонии / Фото: Getty Images

Сейчас Михаил Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области за смертельное ДТП в Москве, в котором он был признан виновным. Как утверждают близкие актера, он начал терять зрение. Михаил работает на швейной машинке, вшивает молнии.

Работа такая, что большое напряжение для глаз. Это сказалось — зрение сильно село. Уже в очках читает, хуже стал видеть, – рассказала сестра актера Анастасия изданию kp.ru.

Сестра Михаила Ефремова рассказала, они созваниваются каждую неделю, но приезжать к нему в колонию актер запрещает. Лишь изредка Ефремова навещает его супруга Софья Кругликова.

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Актер Михаил Ефремов / Фото: Getty Images

Артист быстро привык к строгому режиму и не жалуется на условия в колонии.

Напомним, сегодня состоится заседание, где будут рассмотрены кассационные жалобы адвокатов Михаила Ефремова. Актер будет участвовать в слушании по видеосвязи. Известно, что его защита намерена просить у суда снизить срок наказания и перевести Ефремова в колонию-поселение.

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Что произошло с Михаилом Ефремовым:

8 июня 2020 года он стал участником ДТП, в котором погиб мужчина. Jeep Grand Cherokee Ефремова пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и влетел в фургон Сергея Захарова. Тот позже скончался в больнице.

8 сентября прошлого года состоялось судебное заседание, на котором Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП.

Смотрите в сюжете, кто из звезд чуть не погиб в ДТП:

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