Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
iPhone13: что нового и цена iPhone13: что нового и цена ⚽ Шериф - Шахтер: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"

Топ блогеры Украины

Все о Met Gala-2021

Гонорар Тины

Бритни помолвлена

МакSим впервые о коме

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Михаил Ефремов начал терять зрение в колонии

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
15 сентября, 10:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сестра Михаила Ефремова рассказала о проблемах со здоровьем актера, которые начались из-за работы в колонии
57-летний Михаил Ефремов едва не умер прямо в колонии
57-летний Михаил Ефремов едва не умер прямо в колонии / Фото: Getty Images

Сейчас Михаил Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области за смертельное ДТП в Москве, в котором он был признан виновным. Как утверждают близкие актера, он начал терять зрение. Михаил работает на швейной машинке, вшивает молнии.

Работа такая, что большое напряжение для глаз. Это сказалось — зрение сильно село. Уже в очках читает, хуже стал видеть, – рассказала сестра актера Анастасия изданию kp.ru.

Сестра Михаила Ефремова рассказала, они созваниваются каждую неделю, но приезжать к нему в колонию актер запрещает. Лишь изредка Ефремова навещает его супруга Софья Кругликова.

Реклама

Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов / Фото: Getty Images

Артист быстро привык к строгому режиму и не жалуется на условия в колонии.

Напомним, сегодня состоится заседание, где будут рассмотрены кассационные жалобы адвокатов Михаила Ефремова. Актер будет участвовать в слушании по видеосвязи. Известно, что его защита намерена просить у суда снизить срок наказания и перевести Ефремова в колонию-поселение.

Реклама

Что произошло с Михаилом Ефремовым:

  • 8 июня 2020 года он стал участником ДТП, в котором погиб мужчина. Jeep Grand Cherokee Ефремова пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и влетел в фургон Сергея Захарова. Тот позже скончался в больнице.
  • 8 сентября прошлого года состоялось судебное заседание, на котором Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП.

Смотрите в сюжете, кто из звезд чуть не погиб в ДТП:

Реклама

Еще новости о звездах:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Новое "голое" платье. Кендалл Дженнер на Met Gala-2021
Ближайшие события

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Украинская победа
Клип украинского режиссера стал лучшим на MTV Video Music Awards
Вау, смотреть!
Премьера уже в сентябре
"Утреннее шоу", 2 сезон
Точная дата
Сольник звезды
TVORCHI
17 сентября / 19:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять