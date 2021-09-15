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Ефремов останется отбывать полный срок в колонии – суд отклонил прошение актера

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
15 сентября, 13:33
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Актер Михаил Ефремов в прошлом году был приговорен к восьми годам лишения свободы. Позже ему удалось уменьшить срок до семи с половиной лет. Сегодня артист снова попытался добиться смягчения наказания
Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов / Фото: Getty Images

Михаил Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области за смертельное ДТП в Москве, в котором он был признан виновным. По словам сестры Михаила, он начал терять зрение. Неизвестно, что будет дальше, ведь находиться в колонии артист будет еще семь лет.

Сегодня в Москве состоялось судебное слушание, на котором актер с адвокатами попытался добиться смягчения приговора. Увы, суд просьбу отклонил. Об этом сообщает "СтарХит".

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Сообщается, что во время судебного заседания 57-летний Ефремов взял слово и рассказал о предыстории ДТП, виновником которой он оказался. Он признался, что начал злоупотреблять алкоголем из-за ряда проблем и переживаний, в том числе смерть матери, а также близкого человека, актрисы и театрального режиссера – Галины Волчек. Также артист пожаловался на здоровье и отметил, что в колонии оно будет только ухудшаться.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Фото: Getty Images

Что произошло с Михаилом Ефремовым

8 июня 2020 года он стал участником ДТП, в котором погиб мужчина. Jeep Grand Cherokee Ефремова пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и влетел в фургон Сергея Захарова. Тот позже скончался в больнице.

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8 сентября прошлого года состоялось судебное заседание, на котором Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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