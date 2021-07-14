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Михаила Боярского госпитализировали с COVID-19

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
14 июля, 10:47
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71-летний актер уже неделю болеет COVID-19, несколько дней назад его перевели под наблюдение врачей
Михаил Боярский госпитализирован
Михаил Боярский госпитализирован / Фото: lensov-theatre.spb.ru/

Знаменитого советского и российского актера театра и кино Михаила Боярского госпитализировали в Боткинскую больницу с COVID-19 в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, три дня назад артиста перевели под наблюдение врачей. Также сообщается, что сам 71-летний Михаил Сергеевич сказал, что чувствует себя нормально.

Михаил Боярский
Михаил Боярский / Фото: Instagram

Более детальной информации о состоянии артиста пока нет.

Напомним, вчера стало известно о том, что в Москве умер 76-летний кинорежиссер Александр Стефанович, бывший муж российской певицы Аллы Пугачевой, который неделю назад попал в больницу с коронавирусом.

5 июля на 82-м году жизни в России скончался знаменитый актер и оскароносный режиссер Владимир Меньшов. Он тоже в течение некоторого времени болел COVID-19.

За последний год от коронавируса скончалось множество знаменитостей, среди которых актеры, телеведущие, режиссеры и другие знаменитости пожилого возраста. К примеру, не стало известного театрального режиссера Романа Виктюка, актера Бориса Плотникова, режиссера Ким Ки Дука, телеведущего Ларри Кинга, режиссера Бориса Грачевского и многих других.

Ранее в программе "Зірковий шлях" знаменитости рассказали, как они относятся к вакцинации от COVID-19:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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