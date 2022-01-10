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Михаила Ефремова предложили досрочно освободить из тюрьмы: Жизнь его достаточно побила

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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10 января, 13:57
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Два года назад актер стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Сейчас Ефремов отбывает срок, однако коллега артиста считает, что его пора выпустить на свободу
Борис Щербаков предложил освободить Михаила Ефремова по УДО.
Борис Щербаков предложил освободить Михаила Ефремова по УДО. / Фото: instagram.com/efremovmfan, sherbakov_boris

С сентября 2020 года Михаил Ефремов, который совершил смертельную аварию, сидит за решеткой – сначала в московском СИЗО, а затем в колонии под Белгородом. Ему вынесли приговор – семь лет тюрьмы.

Хотя актера признали виновным в ДТП, но ему неоднократно просили смягчить наказание. В тому числе Константин Хабенский, Юрий Стоянов, Олег Меньшиков, Сергей Безруков сетовали мол, артистов уровня Ефремова осталось немного и зрители страдают.

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Теперь же в поддержку актера высказался народный артист России Борис Щербаков, который когда-то дружил с отцом Михаила Ефремова – Олегом. Так, артист признался, что знаменитая актерская династия для него имеет особое значение, ведь когда-то Ефремов-старший принял тогда еще неизвестного Щербакова в театр "Современник", где тот прослужил более 30 лет.

Скриншот YouTube

В свое время была полная безнаказанность – фамилия работала… Казалось, что так всегда и будет. Но на мой взгляд, Мишка уже достаточно наказан. Он что-то понял в этой жизни. И я считаю, что уже пора его выпускать по УДО (условно-досрочное освобождение, – Ред.). Жизнь его достаточно побила, – прокомментировал Щербаков в эфире программы "Судьбы человека".

Напомним, во время смертельного ДТП Ефремов был пьяным. По словам Щербакова, отец Михаила Олеговича тоже любил выпить, но не позволял себе садиться за руль и вообще работать в таком состоянии.

Олег Николаевич тоже выпивал. Все мы не без греха. Но спектакли он никогда не срывал, за руль пьяным никогда не садился. Если бы Олег Николаевич был жив, я думаю, у него просто стался бы инфаркт после этого ДТП. Он очень переживал за каждый поступок сына. И то, что произошло сейчас, он бы просто не пережил, – считает 75-летний артист.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Фото: YouTube

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Сам Михаил Ефремов давно раскаялся в совершенном. Об этом он неоднократно заявлял в ходе судебных слушаний.

Я получил, то что получил. Есть поступки, которые невозможно оправдать. Наверное, это послано мне за ту мою роскошную жизнь. Здесь, в колонии, ко мне пришло осознание содеянного. Думаю об этом постоянно, каждую ночь я вижу ту страшную аварию. Этот грех мне замаливать всю жизнь, – говорил артист раньше.

Что произошло с Михаилом Ефремовым

8 июня 2020 года артист стал участником ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Так, Jeep Grand Cherokee Ефремова пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и влетел в фургон мужчины. Тот позже скончался в больнице.

8 сентября 2020 года состоялось судебное заседание, на котором Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП.

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Ранее защитник Михаила Ефремова – Петр Харахорин – рассказал, что актер летом прошлого года едва не умер в тюрьме.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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