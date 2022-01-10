Михаила Ефремова предложили досрочно освободить из тюрьмы: Жизнь его достаточно побила

Два года назад актер стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Сейчас Ефремов отбывает срок, однако коллега артиста считает, что его пора выпустить на свободу

Борис Щербаков предложил освободить Михаила Ефремова по УДО. / Фото: instagram.com/efremovmfan, sherbakov_boris

С сентября 2020 года Михаил Ефремов, который совершил смертельную аварию, сидит за решеткой – сначала в московском СИЗО, а затем в колонии под Белгородом. Ему вынесли приговор – семь лет тюрьмы.

Хотя актера признали виновным в ДТП, но ему неоднократно просили смягчить наказание. В тому числе Константин Хабенский, Юрий Стоянов, Олег Меньшиков, Сергей Безруков сетовали мол, артистов уровня Ефремова осталось немного и зрители страдают.

Реклама

Теперь же в поддержку актера высказался народный артист России Борис Щербаков, который когда-то дружил с отцом Михаила Ефремова – Олегом. Так, артист признался, что знаменитая актерская династия для него имеет особое значение, ведь когда-то Ефремов-старший принял тогда еще неизвестного Щербакова в театр "Современник", где тот прослужил более 30 лет.

Скриншот YouTube

В свое время была полная безнаказанность – фамилия работала… Казалось, что так всегда и будет. Но на мой взгляд, Мишка уже достаточно наказан. Он что-то понял в этой жизни. И я считаю, что уже пора его выпускать по УДО (условно-досрочное освобождение, – Ред.). Жизнь его достаточно побила, – прокомментировал Щербаков в эфире программы "Судьбы человека".

Напомним, во время смертельного ДТП Ефремов был пьяным. По словам Щербакова, отец Михаила Олеговича тоже любил выпить, но не позволял себе садиться за руль и вообще работать в таком состоянии.

Олег Николаевич тоже выпивал. Все мы не без греха. Но спектакли он никогда не срывал, за руль пьяным никогда не садился. Если бы Олег Николаевич был жив, я думаю, у него просто стался бы инфаркт после этого ДТП. Он очень переживал за каждый поступок сына. И то, что произошло сейчас, он бы просто не пережил, – считает 75-летний артист.

Михаил Ефремов / Фото: YouTube

Реклама

Сам Михаил Ефремов давно раскаялся в совершенном. Об этом он неоднократно заявлял в ходе судебных слушаний.

Я получил, то что получил. Есть поступки, которые невозможно оправдать. Наверное, это послано мне за ту мою роскошную жизнь. Здесь, в колонии, ко мне пришло осознание содеянного. Думаю об этом постоянно, каждую ночь я вижу ту страшную аварию. Этот грех мне замаливать всю жизнь, – говорил артист раньше.

Что произошло с Михаилом Ефремовым

8 июня 2020 года артист стал участником ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Так, Jeep Grand Cherokee Ефремова пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и влетел в фургон мужчины. Тот позже скончался в больнице.

8 сентября 2020 года состоялось судебное заседание, на котором Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП.

Реклама

Ранее защитник Михаила Ефремова – Петр Харахорин – рассказал, что актер летом прошлого года едва не умер в тюрьме.