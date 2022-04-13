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Микки Рурк призвал США и НАТО действовать более решительно: Давайте дадим украинцам все, что им нужно

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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13 апреля, 20:32
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Американский актер и сценарист у себя в соцсетях поддержал Украину
Микки Рурк высказался о войне в Украине
Микки Рурк высказался о войне в Украине / Фото: Getty Images

Список западных артистов, которые выступают против российской агрессии и призывают помогать Украине, все пополняется. Микки Рурк внимательно следит, как украинцы дают отпор рашистам. Актер, как и все, переживает за Мариуполь.

22 тысячи стариков, детей и членов их семей погибли в Мариуполе в результате бомбардировок. Теперь, что еще хуже, Россия посылает туда известного генерала Александра Дворникова, репутация которого известна еще по войне с Сирией, где погибали мирные жители. Этот человек — бессердечный, безжалостный мясник, – написал Микки Рурк, добавив в пост в Instagram фото генерала, который с недавних пор руководит войсками РФ в войне с Украиной.

/ Фото: Instagram

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Актер призвал правительство США и руководство НАТО услышать просьбу Владимира Зеленского дать Украине больше оружия.

Каждый день смелый и решительный президент Украины Зеленский продолжает добывать у мира оружие, необходимое для защиты страны от этого бессмысленного кошмара, который день и ночь творится в Украине. Какого хрена США и все страны НАТО не могут дать президенту Зеленскому то, что его народу нужно для борьбы. Украинцы — смелые и гордые люди, которые хотят жить при демократическом режиме. У нас есть крыша над головой, есть еда в доме, мы ужинаем в гостях, ходим в кино, берем детей в парк и спим по ночам в своих кроватях, не прячась в подполье. Отговорки США и НАТО — это просто слова. Слова без смысла, слова без цели. Я слушаю новости и не могу даже поужинать, наблюдая за этой бойней, этой гребаной кровавой баней, и каждую ночь одно и то же. Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Забудьте обо всем этом дерьме, о том, как вы ведете честную войну или нечестную войну. Давайте снимем наши гребаные перчатки и дадим этим людям все, что им нужно.

Напомним, ранее Шон Пенн думал приехать в Украину и взять в руки оружие, чтобы противостоять российским оккупантам.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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