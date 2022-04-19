Микки Рурк завещал все своем имущество помощнику из Украины

Американский актер и боксер рассказал, что его помощник Дмитрий Корнийчук, который родом из Украины, для него очень близкий человек

Микки Рурк рассказал о своем помощнике из Украины / Фото: Инстаграм

Недавно Микки Рурк поддержал Украину и призвал руководство США страны НАТО действовать более решительно. Актер о войне знает из первых уст – близкие его помощника Димы находятся в Украине.

Микки Рурк признается, за восемь лет Дима стал для него одним из самых близких людей.

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Это самый важный человек для меня в мире! Я даже свой домашний адрес запомнить не могу. Без Димы вообще пропаду, – рассказал Микки в интервью Ксении Собчак

Микки Рурк со своим помощником Димой

Все свое имущество актер решил оставить помощнику.

Я все Диме оставил, вообще все! Мы с ним говорили о том, что меня положат в гроб с песиками. Когда умрет Дима, держать песиков будет он. Не боюсь смерти, опасаюсь самого процесса. Верю в то, что смогу увидеть своего брата (на том свете, — ред.), обнять его,

Отметим, согласно данным Celebrity Net Worth, состояние Микки Рурка оценивается в 10 миллионов долларов. Также у актера есть апартаменты на Манхеттене.

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Ранее мы рассказывали, Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили в Украине. 67-летний лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA, номинант на премию "Оскар" отправил свою правую руку – Дмитрия Корнийчука в село на Хмельниччине, чтобы тот зарезервировал для знаменитости место на кладбище.