Мила Кунис и Эштон Катчер собрали 20 млн долларов для украинцев

Американская актриса с украинскими корнями Мила Кунис и ее муж актер Эштон Кутчер поддерживают украинцев не только словом, но и делом. Пара поставили цель собрать 30 миллионов долларов. Все средства будут потрачены на гуманитарную помощь пострадавшим из-за нападения России на Украину.
Голливудские звезды рассказали в Instagram, что меньше чем за неделю им уже удалось собрать 20 миллионов долларов.
Мы хотим поблагодарить всех, кто сделал пожертвование, это очень много значит для нас. Это дает нам чувство единства, – сказала пара в видеообращении.
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В своем предыдущем обращении Мила Кунис отмечала, она родилась в Черновцах и сейчас"как никогда гордится, что она украинка".
Многие западные звезды поддерживает Украину в это сложное время. Раньше Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинцам. Также звезда "Друзей" Дженнифер Энистон присоединилась к поддержке нашего народа. На днях Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для помощи украинским детям.
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