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Мисс Крым-2022 из Полтавы нарвалась на критику в Сети: "Стыдно, что она полтавчанка" (фото)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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1 июня, 21:42
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Полтавчанку Ольгу Валееву после победы в конкурсе красоты "Мисс Крым-2022" жестко раскритиковали в Сети. Модель обвиняют в злоупотреблении пластикой и фотошопом
Миссис Королева Крым-2022 нарвалась на хейт / Фото: instagram.com/queen_of_russia_krim_
Миссис Королева Крым-2022 нарвалась на хейт / Фото: instagram.com/queen_of_russia_krim_

Недавно на аннексированном полуострове прошел конкурс красоты "Мисс Крым-2022". В конкурсе красоты титул "Миссис королева красоты" получила уроженка Полтавы Ольга Валеева.

Счастливая обладательница короны поспешила поделиться радостью в социальных сетях и опубликовала несколько снимков с конкурса.

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Мисс Крым-2022
Мисс Крым-2022

Однако в социальных сетях победа девушки вызвала бурную реакцию у пользователей. Многие оказались не согласны с выбором жюри и посчитали Ольгу недостойной такого звания. Причиной послужили многочисленные татуировки на теле модели, а также контурная пластика лица.

В Сети раскритиковали Миссис Королеву Крыма-2022
В Сети раскритиковали Миссис Королеву Крыма-2022

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Под фотографиями победительницы появилось сотни комментариев с критикой ее внешности. По мнению комментаторов, в конкурс красоты не может победить девушка с неестественными чертами лица и излишней пластикой. Кроме того, высмеяли комментаторы не только саму Ольгу, но и российских членов жюри.

  • "Какая власть, такая и красота"
  • "Сразу видно, что натуральная красота"
  • "Без слез не глянешь"
  • "Это шутка какая-то?"
  • "Стыдно, что она полтавчанка"
Скриншот

О победительнице известно мало, ведь основной аккаунт модели заблокировали в Сети. Свое происхождение полтавчанка тоже не упоминает, а лишь пишет, что живет в Симферополе.

Однако, по публикациям в интернете, заметно, что девушка любит вести "красивый" образ жизни и часто делится откровенными снимками.

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Ольга Валеева публикует откровенные фото в Сети
Ольга Валеева публикует откровенные фото в Сети

По словам некоторых изданий, модели приписывают работу девушки легкого поведения в эскорт-услугах. Сама Ольга никак не комментирует нападки со стороны публики.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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