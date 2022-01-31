Мисс США-2019 Чесли Крист покончила с собой: модель написала прощальный пост

Сегодня обладательница титула "Мисс США-2019" решила покончить жизнь самоубийством и выпрыгнула из окна. Перед смертью девушка опубликовала обращение к поклонникам

Мисс США-2019 покончила с собой

30-летняя модель и телеведущая Чесли Крист ушла из жизни сегодня, 31 января. Девушка выпрыгнула с 29 этажа из окна собственной квартиры в Нью-Йорке.

Трагическое известие опубликовало американское издание The New York Post, ссылаясь на семью погибшей.

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Мы опустошены и глубоко опечалены, сообщая вам о кончине нашей любимой Чесли. Она излучала яркий свет, который наделял других людей по всему миру её красотой и силой. Она заботилась, любила, смеялась и сияла, – заявила семья Крист.

Сейчас следователи и полиция активно занимаются выяснением обстоятельств гибели красавицы. Известно, что Чесли оставила предсмертную записку, в которой завещала все свое имущество матери.

Также за сутки до смерти в своем Instagram Крист написала пост-обращение к своим поклонникам. Еще вчера никто не придал бы значения короткому "месседжу".

Пусть этот день принесет вам покой и умиротворение, – написала девушка.

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Что стало причиной рокового решения красавицы, пока неизвестно. Следствие рассматривает все версии произошедшего.

Модель представляла штат Северная Каролина на конкурсе красоты в США, а после боролась за титул "Мисс Вселенная", где вошла в десятку лучших участниц.

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После участия в конкурсах красоты у Чесли была успешная карьера на телевидении, также она занималась адвокатурой и активно вела профиль в социальных сетях.