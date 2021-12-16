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"Мистера Бига" обвиняют в двух изнасилованиях с разницей в одиннадцать лет

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
16 декабря, 21:21
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Любимец женщин и "мужчина мечты Кэрри Брэдшоу" вдруг попал в громких секс-скандал. Актер отрицает свою причастность к двум серьезным преступлениям
Актера Криса Нота обвиняют в изнасилованиях
Актера Криса Нота обвиняют в изнасилованиях / Фото: Getty Images

Буквально на днях Крист Нот радостно поздравлял Ольгу Цибульскую с днем рождения, а уже сегодня репутация актера сильно пошатнулась из-за громких обвинений в его адрес.

К журналистам Hollywood Reporter с небольшим интервалом во времени обратились сразу две женщины, которые заявили о сексуальных домогательствах со стороны звезды Голливуда.

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Первое обвинение в адрес Криса Нота

По словам первой предполагаемой жертвы Зои, инцидент произошел в 2004 году, когда девушке было 22 года. Тогда актер сотрудничал с компанией, в которой работала девушка и через коллег узнал ее номер телефона.

Крис регулярно звонил Зои и приглашал на встречу. Девушка согласилась прийти поплавать в бассейне на крыше вместе со своим другом, поэтому все прошло в рамках приличия. Во время общения Нот дал Зои почитать книгу и когда девушка пришла вернуть ее, актер стал приставать к ней с поцелуями и непристойными предложениями.

На все просьбы 22-летней сотрудницы прекратить, мужчина никак не реагировал. Потерпевшая призналась, что тогда Крис даже рассмеялся на просьбы хотя бы надеть презерватив.

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Второй случай в секс-скандале

Второй инцидент произошел через одиннадцать лет, в 20015 году. 61-летний актер пригласил молодую девушку Лилли на ужин в ресторан и после пары бокалов предложил послушать музыку у него дома.

На тот момент Крис был женат и, к тому же, "староват", поэтому Лилли сразу отказалась от близости. Девушка рассказала, что помнит только то, как Нот снял брюки и набросился на нее.

После того, как Лилли сбежала в слезах, Крис пытался поговорить с ней по телефону и убедить, что они всего лишь хорошо повеселились.

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В свою очередь Крис Нот заявил, что все сказанное девушками – клевета. Актер опровергает какие-либо слухи на эту тему и уверяет, что не имеет ничего общего с сексуальными домогательствами.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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