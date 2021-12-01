Политический заговор против Болдуина: голливудский актер выдвинул еще одну версию гибели Хатчинс

Несчастный случай на съемочной площадке или запланированная политическая провокация? Новых подробностей в гибели украинки Галины Хатчинс становится все больше

Илья Волох прокомментировал гибель Галины Хатчинс / Фото: Коллаж: Сегодня

Трагедия на съемочной площадке фильма "Ржавчина", во время которой американский актер Алек Болуин застрелил оператора Галину Хатчинс, один из самых резонансных случаев современной американской киноиндустрии. Голливудский актер украинского происхождения Илья Волох, который сейчас приехал в Киев на съемки нового фильма "Психи на свободе" кинокомпании "Smart movie", поделился своим мнением насчет трагедии с украинкой.

Актер, как и многие его американские коллеги, до сих пор ошарашен произошедшим. Как рассказал Волох, на голливудских съемочных площадках всегда есть дисциплина и слаженная работа команды, поэтому обычно оружие на павильоне проверяют по несколько раз, чтобы убедиться, что магазин пуст.

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По словам актера, перед съемками сцен с таким реквизитом, вся команда проходит подробный инструктаж. Помимо этого на оружие имеется специальная защитная скоба.

Я говорил с одним актером, который рассказал, что они между съемками, в перерыве, тренировались и стреляли в мишень для удовольствия, но это маразм. Даже если это репетиция, ты никогда не должен держать палец на курке, – рассказывает Волох.

Илья Волох уверен, что на площадке должны были провести инструктаж по оружию

Как известно, расследование инцидента продолжается, и правоохранители рассматривают все версии случившегося на павильоне "Ржавчины". Одна из теорий касается политической позиции Болдуина и его отношения к бывшим американским властям, в частности к экс-президенту Дональду Трампу.

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Я знаю, что он часто довольно зло пародировал бывшего президента США Трампа, он явно не любитель его. Всегда будут заговоры, спекулировать на эту тему трудно. Возможно, что есть какой-то элемент этого, но я не могу утверждать, – говорит актер.

Алек Болдуин на съемочной площадке после трагедии / Фото: Santa Fe New Mexican

Каким будет дальнейший исход событий пока никто не знает. Не исключено, что расследование может занять несколько месяцев. Одно ясно точно, что в Голливуде не забудут о случившемся и в карьере Болдуина будут серьезные перемены.

Он замечательный актер, один из ведущих и возглавляющих актеров "Студии актера" в Нью-Йорке (прим. ред. – членская организация профессиональных актеров, режиссеров и драматургов в США), в которой я состою и в которую очень сложно попасть. Но ты продюсер, ты должен все проверить и убедиться во всех мельчайших деталях. Мое отношение изменилось…и не в лучшую сторону, – поделился Илья Волох.

Кроме того, актер рассказал о других несчастных случаях на площадках и о том, как сам получил серьезную травму во время съемок фильма "Погоня" с Тейлором Лотнером. Об этом и других секретах голливудской киноиндустрии совсем скоро в эксклюзивном интервью с Ильей Волохом на сайте "Сегодня".

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