Молодая мама Рианна впервые вышла в свет после родов (видео)

Певица после рождения первенца засветилась на публике. Рианна посетила одно из мероприятий ее бойфренда A$AP ROCKY

Рианна впервые после родов вышла на публику / Фото: Коллаж: Сегодня

Королева R'n'B в мае этого года впервые стала мамой. У Рианны и ее бойфренда A$AP ROCKY родился мальчик.

После рождения первенца певица старалась не появляться на публике. Но спустя месяц все же решила посетить одно мероприятие.

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Рианна отправилась в Лондон вместе с отцом своего ребенка. Там A$AP ROCKY выступил на на фестивале Wireless Fest.

Певицу заметили в толпе людей, пока она вместе со своей охранной пробиралась на место, чтобы насладиться выступлением бойфренда.

I love when Rih has an attitude https://t.co/6cqZWcy56y — Heauxesha (@Heauxesha) July 2, 2022

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Как сообщает издание TMZ, исполнительница приехала в столицу Великобритании вместе со своим маленьким сыном. Рианну с малышом заметили во время посадки на самолет в аэропорту Лос-Анжелеса.

Что касается карьеры Рири, то артистка пока взяла паузу и полностью отдалась материнству – ей нравится быть в роли мамы, и она уже привыкла к этому состоянию.

Рианна и A$AP Rocky / Фото: instagram.com/rihfantastic

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Хоть Рири и родила сына в Лос-Анджелесе, но воспитывать его там не планирует. Как известно, певица вместе с A$AP Rocky и малышом переберутся на остров Барбадос – на родину звезды.