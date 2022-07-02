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Молодая мама Рианна впервые вышла в свет после родов (видео)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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2 июля, 14:28
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Певица после рождения первенца засветилась на публике. Рианна посетила одно из мероприятий ее бойфренда A$AP ROCKY
Рианна впервые после родов вышла на публику
Рианна впервые после родов вышла на публику / Фото: Коллаж: Сегодня

Королева R'n'B в мае этого года впервые стала мамой. У Рианны и ее бойфренда A$AP ROCKY родился мальчик.

После рождения первенца певица старалась не появляться на публике. Но спустя месяц все же решила посетить одно мероприятие.

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Рианна отправилась в Лондон вместе с отцом своего ребенка. Там A$AP ROCKY выступил на на фестивале Wireless Fest.

Певицу заметили в толпе людей, пока она вместе со своей охранной пробиралась на место, чтобы насладиться выступлением бойфренда.

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Как сообщает издание TMZ, исполнительница приехала в столицу Великобритании вместе со своим маленьким сыном. Рианну с малышом заметили во время посадки на самолет в аэропорту Лос-Анжелеса.

Что касается карьеры Рири, то артистка пока взяла паузу и полностью отдалась материнству – ей нравится быть в роли мамы, и она уже привыкла к этому состоянию.

Рианна и A$AP Rocky
Рианна и A$AP Rocky / Фото: instagram.com/rihfantastic

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Хоть Рири и родила сына в Лос-Анджелесе, но воспитывать его там не планирует. Как известно, певица вместе с A$AP Rocky и малышом переберутся на остров Барбадос – на родину звезды.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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