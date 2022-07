Молодая мама Рианна впервые вышла в свет после родов (видео)

Королева R'n'B в мае этого года впервые стала мамой. У Рианны и ее бойфренда A$AP ROCKY родился мальчик.

После рождения первенца певица старалась не появляться на публике. Но спустя месяц все же решила посетить одно мероприятие.

Рианна отправилась в Лондон вместе с отцом своего ребенка. Там A$AP ROCKY выступил на на фестивале Wireless Fest.

Певицу заметили в толпе людей, пока она вместе со своей охранной пробиралась на место, чтобы насладиться выступлением бойфренда.

I love when Rih has an attitude https://t.co/6cqZWcy56y