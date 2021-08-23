Молодая супруга Цекало спровоцировала слухи о беременности (фото)

Четвертая супруга Алексадра Цекало художница Дарина Эрвин на новых публикациях в соцсетях засветила округлившийся животик

В Сети заговорили о беременности четвертой супруги Александра Цекало / Фото: instagram.com/darina.ervin

Известный российский шоумен и продюсер Александр Цекало несколько лет назад женился в четвертый раз. Избранницей 60-летнего продюсера стала 30-летняя Дарина Эрвин. Пара редко выходит в свет вместе и почти не комментирует свои отношения. Но новая публикация супруги Цекало спровоцировала слухи о скором пополнении в семье продюсера.

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В InstaStories Эрвин показала видео, в котором отчетливо просматривался ее заметно округлившийся живот.

Молодая супруга Александра Цекало намекнула на свою беременность / Фото: instagram.com/darina.ervin

Слухи о пополнении в семье ни Александр Цекало, ни его молодая супруга пока не прокомментировали.

Напомним, в начале марта 2019 стало известно, что Александр Цекало женился в четвертый раз. Избранницей российского продюсера стала молодая художница Дарина Эрвин. За плечами у Цекало – три брака, последний – с сестрой певицы Веры Брежневой, Викторией Галушкой. У экс-супругов двое детей: дочь Александра и сын Михаил.

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Известно, что ради своей четвертой супруги Александр Цекало переехал в США и разорвал отношения с друзьями, которые не поддерживали этот союз.

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