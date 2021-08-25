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Молодая супруга Венсана Касселя поделилась их пикантными личными фото

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
25 августа, 15:37
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Вчера, когда украинцы праздновали День Независимости, французский актер Венсан Кассель отмечал третью годовщину брака со своей молодой супругой
Тина Кунаки и Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель / Фото: instagram.com/tinakunakey

24-летняя модель Тина Кунаки, которая недавно попала в Киеве в скандал из-за Kyiv not Kiev, опубликовала серию трогательных фото с Венсаном Касселем. На всех снимках модель запечатлена в объятиях с французским актером, который старше ее на 30 лет.

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Кадры, опубликованные в Instagram-аккаунте Тины Кунаки, в основном сделаны во время их отдыха на различных курортах. Супруги регулярно путешествуют вместе и любят проводить время на пляже.

Твои объятия – мое любимое место. С годовщиной! Буду любить тебя всегда, – написала Тина Кунаки.

Венсан Касссель ответил супруге: "Скоро, моя любовь". Судя по всему, звезды встречают третью годовщину брака в разных уголках планеты.

Тина Кунаки и Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель / Фото: instagram.com/tinakunakey

Венсан Кассель и Тина Кунаки сыграли свадьбу 24 августа в 2018 году во Франции.

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Тина Кунаки и Венсан Кассель отмечают 3-ю годовщину свадьбы
Тина Кунаки и Венсан Кассель отмечают 3-ю годовщину свадьбы / Фото: instagram.com/tinakunakey

Вскоре после свадьбы у них родилась дочь, которой дали имя Амазони. Однако до сих пор Тина и Венсан не показали свою дочь публике.

Тина Кунаки показала фото с Венсаном Касселем в годовщину свадьбы
Тина Кунаки показала фото с Венсаном Касселем в годовщину свадьбы / Фото: instagram.com/tinakunakey

Помимо общего ребенка с Тиной Кунаки, у Венсана Касселя есть еще две дочери от брака с Моникой Белуччи: 11-летняя Леони и 16-летняя Дева.

Смотрите в ролике историю любви Венсана Касселя и Тины Кунаки:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

Игорь Кондратюк телеведущий, продюсер
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