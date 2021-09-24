Молодая супруга Петросяна в ярости, что ее сравнивают с дочерью Боярского: "Почему так примитивно?"

В Сети не раз обсуждали сходство Татьяны Брухуновой и Елизаветы Боярской. Ранее супруга Евгения Петросяна говорила, что так ассоциации ее не обижают

Татьяна Брухунова ответила на сравнения с Елизаветой Боярской / Фото: instagram.com/bruhunova

Спустя некоторое время Татьяна Брухунова все-таки устала читать в комментариях под постами о сравнении с Елизаветой Боярской. Этой теме супруга юмориста решила посвятить пост в Instagram.

Брухунова хорошо относится к известной актрисе, но не понимает, почему в комментариях постоянно об этом пишут.

Разумеется, сравнение с красивой женщиной мне приятно, но почему так примитивно? Человек пишет о сходстве. Для чего?! То есть, по его мнению, я не в курсе, что у актрисы Боярской есть ямочки? Или он первый, кто открыл мне "тайну"? А то, что перед ним это написано десять раз, он не видит?! – возмутилась супруга Евгения Петросяна.

Реклама

Татьяна Брухунова и Елизавета Боярская / Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/lizavetabo

Татьяна Брухунова отметила, что такие черты лица присущи и другим девушкам.

Надо сказать, что ямочки не самое редкое явление на лице человека. Таким образом, мое сходство должно быть, как минимум, с четвертью живущих на земле. Есть такое стихотворение: "Люди читают ж...ой". Кажется, не только читают ею, – написала супруга юмориста.

Не все подписчики поддержали супругу Евгения Петросяна. Некоторые посоветовали относиться спокойнее к комментариям под постами.

Реклама

Реклама

Другие новости о звездах: