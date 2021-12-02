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Молодая жена Петросяна умилила Сеть редким видео с маленьким сыном юмориста: Мамино счастье

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
2 декабря, 15:15
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Татьяна Брухунова почти не делится семейными снимками с мужем и маленьким сыном у себя в Instagram.
Татьяна Брухунова опубликовала новое видео с сыном Евгения Петросяна
Татьяна Брухунова опубликовала новое видео с сыном Евгения Петросяна / Фото: instagram.com/bruhunova

32-летняя супруга 75-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которая возмутилась из-за сравнения с Елизаветой Боярской, решила порадовать поклонников редким видео с маленьким сыном.

На опубликованных кадрах в Instagram маленький Ваган бежит из одного конца комнаты в другой, толкая коробку и весело смеясь.

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"Смотреть со звуком!" — подписала ролик Татьяна Брухунова.

Такая публикация стала настоящим сюрпризом для подписчиков жены Евгения Петросяна.

  • "Какое милое видео"
  • "Как же ребятишки заразительно смеются"
  • "Какой большой уже! Время бежит"
  • "Мамино счастье"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Что известно об отношениях Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в 2019 году. До этого юморист состоял в браке с Еленой Степаненко, с которой еще долгое время после развода делил имущество. В апреле 2020 года у Евгения и Татьяны родился сын Ваган.

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После того как стало известно, что Петросян и Брухунова – пара, посыпались возмущенные комментарии общественности – кто-то уверен, что этот союз ненастоящий, кто-то пишет, что Татьяна годится Евгению во внучки и такая разница в возрасте неприемлема.

Пара не обращает внимания на комментарии хейтеров, лишь изредка Татьяна отвечает самым активным из них и просит не беспокоить ее семью.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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