Молодой фаворит Любови Успенской умер во сне. Певица не может прийти в себя от горя

Исполнительница шансона оплакивает своего протеже, грузинского исполнителя Левана Кбилашвили. Участнику шоу "Голос" было всего 31 год

Скончался фаворит Любви Успенской, Леван Кбилашвили / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

В жизнь Любови Успенской, которая недавно вляпалась в серьезный скандал с соседями, пришло несчастье. Близкий друг певицы, Леван Кбилашвили, скончался в возрасте 31-го года.

О смерти грузинского певца российская исполнительница, которая молчит о войне в Украине, сообщила в своем Instagram-аккаунте. К публикации певица добавила совместное фото с Кбилашвили.

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Я пишу эти слова сейчас, пока мои слезы падают на экран телефона. Ведь ещё накануне вечером я получила от него сообщение и видео с его концерта, а сегодня его нет... Я не могу описать свое горе никакими словами... пустота, – написала Успенская.

Любовь Успенская и Леван Кбилашвили / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Как стало известно, Кбилашвили скончался во сне. По словам его концертного директора, никаких проблем со здоровьем у певца не было. Причину внезапной смерти выясняют медики. Тело артиста отправят на родину, в Грузию.

Взаимоотношения Успенской с Кбилашвили

Леван Кбилашвили был участником российского шоу "Голос" в 2018 году. А в 2020 – записал дуэт с Успенской. После этого, певица не раз говорила, что восторгается молодым артистом.

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В российском шоу-бизнесе ходили слухи, что отношения между королевой шансона и молодым певцом далеко не дружеские, но сама Успенская всегда называла Левана другом.

Ранее стало известно, что Любови Успенской светит три года тюрьмы за неадекватный поступок.