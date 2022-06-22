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Молодой фаворит Любови Успенской умер во сне. Певица не может прийти в себя от горя

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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22 июня, 14:09
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Исполнительница шансона оплакивает своего протеже, грузинского исполнителя Левана Кбилашвили. Участнику шоу "Голос" было всего 31 год
Скончался фаворит Любви Успенской, Леван Кбилашвили
Скончался фаворит Любви Успенской, Леван Кбилашвили / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

В жизнь Любови Успенской, которая недавно вляпалась в серьезный скандал с соседями, пришло несчастье. Близкий друг певицы, Леван Кбилашвили, скончался в возрасте 31-го года.

О смерти грузинского певца российская исполнительница, которая молчит о войне в Украине, сообщила в своем Instagram-аккаунте. К публикации певица добавила совместное фото с Кбилашвили.

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Я пишу эти слова сейчас, пока мои слезы падают на экран телефона. Ведь ещё накануне вечером я получила от него сообщение и видео с его концерта, а сегодня его нет... Я не могу описать свое горе никакими словами... пустота, – написала Успенская.

Любовь Успенская и Леван Кбилашвили
Любовь Успенская и Леван Кбилашвили / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Как стало известно, Кбилашвили скончался во сне. По словам его концертного директора, никаких проблем со здоровьем у певца не было. Причину внезапной смерти выясняют медики. Тело артиста отправят на родину, в Грузию.

Взаимоотношения Успенской с Кбилашвили

Леван Кбилашвили был участником российского шоу "Голос" в 2018 году. А в 2020 – записал дуэт с Успенской. После этого, певица не раз говорила, что восторгается молодым артистом.

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В российском шоу-бизнесе ходили слухи, что отношения между королевой шансона и молодым певцом далеко не дружеские, но сама Успенская всегда называла Левана другом.

Ранее стало известно, что Любови Успенской светит три года тюрьмы за неадекватный поступок.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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