Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе

Беби-бум

Скандал с Джа

Большое возвращение

Что посмотреть в кино

Признание "татушки"

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Моргенштерн пришел к Гордону в леопардовых мини-шортах и шлепанцах: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
31 августа, 18:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Скандальный рэпер Моргенштерн, который сегодня женился на своей девушке Диларе, дал интервью украинскому журналисту и интервьюеру Дмитрию Гордону
Моргенштерн в шортах и шлепанцах дал интервью Дмитрию Гордону
Моргенштерн в шортах и шлепанцах дал интервью Дмитрию Гордону / Фото: Скриншот из YouTube

Похоже, что кроме свадьбы, сегодня будут обсуждать большое интервью Моргенштерна, на которое он пришел в леопардовых мини-шортах и шлепанцах. Кроме этого, во время интервью рэпер много матерился и пил пиво.

Скриншот: YouTube
Реклама

К интервью Моргенштерн подготовился основательно: он надел футболку с уже известным мемом из интервью Гордона с Михаилом Ходорковским с фразой "Барак? Обама!". Артист также накрасил ногти черным лаком.

Скриншот: YouTube

Дмитрий Гордон и Моргенштерн встретились на нейтральной территории, в Стамбуле.

Моргенштерн – российский рэпер, музыкант, блогер. Известен своими скандальными клипами и эпатажными выходками.

Свой первый клип под названием "Выше облаков" он снял в 2010 году. Учился в педагогическом университете, однако был исключен, после того как на практике в школе предложил ученице заняться сексом в туалете и записал это на видео. Первую известность получил благодаря пародийным видеороликам в рамках собственного проекта "#ИзиРеп" на YouTube.

Реклама

Еще новости по теме:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Киркоров и Джей Ло на показе Dolce & Gabbana в Венеции
Показ лета
Кутюрная коллекция Dolce & Gabbana в Венеции
Ого!
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять