Моргенштерн сможет приехать в Украину, но выступить с концертами ему не разрешат

У Моргенштерна запланированы три концерта в Украине: в ноябре артист хочет приехать в Киев, Харьков и Запорожье. Однако, как сообщает "КП в Украине", артист не сможет спеть для поклонников.
Разрешение на продажу билетов на концерты дает Министерство культуры и информационной политики. Моргенштерн числится в его "черных списках". Не сам лично, а его творчество. Для этого человека нет запрета на въезд в Украину, но его песни здесь не разрешены, – рассказал изданию источник в СБУ.
По словам сотрудника СБУ, артист сможет въехать на территорию Украины, если укажет целью визита личную причину, а не выступление. Он сможет находиться в стране, но не выступать.
Ранее по рекомендации СБУ артист был внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Такое решение было принято на основе анализа творчества артиста – в песнях Моргенштерна была выявлена пропаганда наркотиков и насилия.
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- В июне этого года Моргенштерн подал в суд на СБУ, чтобы оспорить решение о внесении его в "черный список".
- Ранее Моргенштерн заявил, что ему все равно, кто у кого забрал Крым. Его интересует только возможность выступать в Украине, поэтому он уже шесть раз отказывался от концертов на оккупированном полуострове.