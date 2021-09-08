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Моргенштерн сможет приехать в Украину, но выступить с концертами ему не разрешат

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
8 сентября, 19:40
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Артист давно хочет выступить в Украине, но недавно он был внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Въезд ему не запрещен, но спеть перед зрителями он не сможет
Моргенштерн не сможет спеть в Украине
Моргенштерн не сможет спеть в Украине / Фото: instagram.com/morgen_shtern

У Моргенштерна запланированы три концерта в Украине: в ноябре артист хочет приехать в Киев, Харьков и Запорожье. Однако, как сообщает "КП в Украине", артист не сможет спеть для поклонников.

Разрешение на продажу билетов на концерты дает Министерство культуры и информационной политики. Моргенштерн числится в его "черных списках". Не сам лично, а его творчество. Для этого человека нет запрета на въезд в Украину, но его песни здесь не разрешены, – рассказал изданию источник в СБУ.

По словам сотрудника СБУ, артист сможет въехать на территорию Украины, если укажет целью визита личную причину, а не выступление. Он сможет находиться в стране, но не выступать.

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Дилара в клипе MORGENSHTERN – Cristal & МОЁТ
Дилара в клипе MORGENSHTERN – Cristal & МОЁТ / Фото: YouTube

Ранее по рекомендации СБУ артист был внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Такое решение было принято на основе анализа творчества артиста – в песнях Моргенштерна была выявлена пропаганда наркотиков и насилия.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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