Моргенштерн сможет приехать в Украину, но выступить с концертами ему не разрешат

Артист давно хочет выступить в Украине, но недавно он был внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Въезд ему не запрещен, но спеть перед зрителями он не сможет

Моргенштерн не сможет спеть в Украине / Фото: instagram.com/morgen_shtern

У Моргенштерна запланированы три концерта в Украине: в ноябре артист хочет приехать в Киев, Харьков и Запорожье. Однако, как сообщает "КП в Украине", артист не сможет спеть для поклонников.

Разрешение на продажу билетов на концерты дает Министерство культуры и информационной политики. Моргенштерн числится в его "черных списках". Не сам лично, а его творчество. Для этого человека нет запрета на въезд в Украину, но его песни здесь не разрешены, – рассказал изданию источник в СБУ.

По словам сотрудника СБУ, артист сможет въехать на территорию Украины, если укажет целью визита личную причину, а не выступление. Он сможет находиться в стране, но не выступать.

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Дилара в клипе MORGENSHTERN – Cristal & МОЁТ / Фото: YouTube

Ранее по рекомендации СБУ артист был внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Такое решение было принято на основе анализа творчества артиста – в песнях Моргенштерна была выявлена пропаганда наркотиков и насилия.

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