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Моргенштерн занял второе место в рейтинге Forbes – круче него только звезда ММА

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
28 июля, 14:37
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Алишер Моргенштерн попал в ТОП-50 самых богатых и успешных российских звезд. Рэпер уступил первое место мастеру смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову
Моргенштерн попал на второе место рейтинга Forbes
Моргенштерн попал на второе место рейтинга Forbes / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Сразу за Моргенштерном в списке следуют Ольга Бузова, Тимоти и Сергей Шнуров. Также в рейтинг попали Александр Овечкин, Ксения Собчак, Баста, Артем Дзюба и Полина Гагарина.

На место в ТОПе влияют такие критерии: доход звезды за год, количество упоминаний звезды в СМИ, количество запросов в Google, число подписчиков на YouTube и Instagram, а еще частота упоминаний персоны в социальных сетях.

Звезды, вошедшие в первую 10-ку рейтинга Forbes / Фото: forbes.ru

Так, за последний год Моргенштерн заработал $7,4 млн. В прошлом году, кстати, он попал лишь на 21-е место Forbes. Неплохой мотиватор, правда?

Отметим, что больше Алишера заработал не только Нурмагомедов, у которого $12 млн, но и Овечкин, Шнуров и Тимоти – у них $12,2, $11, $10,4 соответственно.

А вот по популярности тройке не удалось обойти скандального исполнителя. Алишер же написал в сторис, что уходит в ММА (смешанные боевые искусства).

Скриншот: instagram.com/stories/morgen_shtern

Весной Forbes представил ТОП самых богатых людей мира, куда попали Ким Кардашьян с Канье Уэстом, Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и другие знаменитые и не очень люди.

Накануне Моргенштерн похвастался еще одним достижением – он получил бриллиантовую кнопку YouTube, набрав 10 млн подписчиков. Ради такого случая детский хор даже спел его самый известный трек про Кадиллак.

Чтобы посмотреть видео, свайпайте влево:

Ранее мы писали, что невеста Моргенштерна похвасталась новым подарком от рэпера за 446 тыс. грн.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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