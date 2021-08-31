Моргенштерн заявил, что не ездит в Крым, потому что хочет в Украину: Это сплошная столица кайфа

Моргенштерн, который сегодня женился, сообщил, что "обожает Украину" и всегда рад давать здесь концерты. Однако на вопрос Дмитрия Гордона о Крыме отвечать отказался, заявив, что не хочет обсуждать эту тему, так как "ему плевать" и "скучно это обсуждать".
Артист признался, что был в Киеве, Харькове, Одессе и проездом во Львове. Моргенштерн заявил, что ему нравится не конкретный город, а вся страна.
Это все одна сплошная столица кайфа. Вот честно, в Украине мне нравится намного больше, чем в Рашке, в плане людей. Люди у вас добрые, душевные. Я не знаю, как это получилось. Хотя, возможно, догадываюсь", – заявил рэпер.
Артист предположил, что разница между россиянами и украинцами в том, что с первыми долгое время обращались и обращаются жестоко. Рэпер также отметил, что его украинские фанаты более эмоциональные и всегда теплее принимают его на концертах.
Тем не менее, рэпер ранее заявил, что ему страшно ехать в Украину. Как оказалось, он испугался публикации своей фотографии в Telegram-канале Сергея Стерненко, который призвал не пускать артиста в страну. По словам рэпера, именно пост Сергея вызвал много агрессии в его сторону, после чего он стал сомневаться, приезжать ли в Украину или нет.
Алишер (настоящее имя Моргенштерна) также отметил, что его телохранители не смогут провезти с собой оружие – от этого ему тоже страшно.
Сейчас артист очень хочет приехать в Украину с концертами и не посещает Крым, потому что знает – после этого ему запретят въезд в нашу страну.
Я очень хочу приехать в Украину. Там – самые сумасшедшие концерты за всю мою жизнь. "Дяди в пиджаках", политикой занимайтесь сами, нас не трогайте, дайте нам просто покайфовать, – сказал Моргенштерн.
Ранее Моргенштерн расплакался во время интервью с Дмитрием Гордоном.
Смотрите полное интервью с Моргенштерном: