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Моя ракета для тебя ничего не значит? Девушка Безоса соблазняла Леонардо Ди Каприо на глазах у всех (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
9 ноября, 14:02
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Видео, на котором любимая основателя Amazon Лорен Санчес буквально раздевает глазами Леонардо Ди Каприо, вызвало фурор в Сети. А теперь еще стало известно, что по этому поводу думает сам Джефф Безос
Джефф Безос, Лорен Санчес и Леонардо Ди Каприо.
Джефф Безос, Лорен Санчес и Леонардо Ди Каприо. / Фото: Getty Images, скриншот

Пара вместе посетила 10-й гала-вечер Art+Film, проходивший в художественном музее LACMA в Лос-Анджелесе. Был на мероприятии и звезда "Титаника" Леонардо Ди Каприо, который подошел пообщаться с гостями. Однако их диалог сняли папарацци и опубликовали видео в Сеть. Оно сразу стало вирусным благодаря Лорен.

Кстати, 46-летний Лео был соорганизатором мероприятия. На ивенте было очень много звезд, которые шокировали публику откровенными образами.

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Так, во время разговора с Ди Каприо Лорен не отводила влюбленного взгляда от актера, несмотря на то, что ее в то время обнимал Безос, который иногда отводил взгляд в сторону.

Фото: Скриншот с видео

В то же время Лео, казалось, даже не заметил, что с ним флиртуют (или просто притворился) и общался с Лорен так же дружелюбно и сдержанно, как и с другими гостями вечера.

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На кадрах видно, как девушка с такой нежностью и страстью тянется к кинозвезде, что пользователи Twitter просто не смогли пройти мимо:

  • Когда буквально владеешь миллиардами, но до Леонардо Ди Каприо тебе все равно далеко.
  • Найди кого-нибудь, кто будет смотреть на тебя так же, как девушка Джеффа Безоса на Леонардо Ди Каприо.
  • Моя ракета для тебя ничего не значит?

Также пользователи Сети в шутку отметили, что миллиардер не справится с такой конкуренцией и ему пора прощаться с любимой: "Он знает, что все кончено".

Ролик собрал уже более 10 млн просмотров и наконец-то на эту ситуацию отреагировал сам Безос. Однако реакция Джеффа оказалась смешнее ролика.

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Миллиардер опубликовал в Twitter фото, где он стоит возле знака с надписью: "Опасно! Крутой обрыв. Смертельное падение". В то же время сам пост он подписал так: "Лео, иди сюда, я хочу тебе кое-что показать".

Безос обратился к Ди Каприо. Фото: twitter.Jeff Bezos

Что ж, теперь ждем ответа от обладателя "Оскара".

Об отношениях Безоса и Санчес

Ранее в Сети ходили слухи о том, что 57-летний Джефф якобы ради 51-летней телеведущей Лорен Санчес покинул свою семью.

Лорен Санчес и Джефф Безос на Уимблдоне в 2019 году. Фото: Getty Images

До встречи с Лорен миллиардер 25 лет состоял в браке с писательницей Макензи Скотт. Однако, когда та узнала о любовнице мужа, сразу подала на развод.

Джефф и Лорен познакомились, когда он обратился в компанию, где работает девушка, чтобы заказать съемку с воздуха для своей частной аэрокосмической фирмы Blue Origin. И, как сообщали инсайдеры, бизнесмен скрывал роман от своей жены.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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