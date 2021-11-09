Моя ракета для тебя ничего не значит? Девушка Безоса соблазняла Леонардо Ди Каприо на глазах у всех (видео)

Пара вместе посетила 10-й гала-вечер Art+Film, проходивший в художественном музее LACMA в Лос-Анджелесе. Был на мероприятии и звезда "Титаника" Леонардо Ди Каприо, который подошел пообщаться с гостями. Однако их диалог сняли папарацци и опубликовали видео в Сеть. Оно сразу стало вирусным благодаря Лорен.
Кстати, 46-летний Лео был соорганизатором мероприятия. На ивенте было очень много звезд, которые шокировали публику откровенными образами.
Так, во время разговора с Ди Каприо Лорен не отводила влюбленного взгляда от актера, несмотря на то, что ее в то время обнимал Безос, который иногда отводил взгляд в сторону.
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В то же время Лео, казалось, даже не заметил, что с ним флиртуют (или просто притворился) и общался с Лорен так же дружелюбно и сдержанно, как и с другими гостями вечера.
Leo is Mr. Steal Yo Girl pic.twitter.com/PkwcRcoFvS— Barstool Sports (@barstoolsports) November 7, 2021
На кадрах видно, как девушка с такой нежностью и страстью тянется к кинозвезде, что пользователи Twitter просто не смогли пройти мимо:
- Когда буквально владеешь миллиардами, но до Леонардо Ди Каприо тебе все равно далеко.
- Найди кого-нибудь, кто будет смотреть на тебя так же, как девушка Джеффа Безоса на Леонардо Ди Каприо.
- Моя ракета для тебя ничего не значит?
Также пользователи Сети в шутку отметили, что миллиардер не справится с такой конкуренцией и ему пора прощаться с любимой: "Он знает, что все кончено".
Ролик собрал уже более 10 млн просмотров и наконец-то на эту ситуацию отреагировал сам Безос. Однако реакция Джеффа оказалась смешнее ролика.
Миллиардер опубликовал в Twitter фото, где он стоит возле знака с надписью: "Опасно! Крутой обрыв. Смертельное падение". В то же время сам пост он подписал так: "Лео, иди сюда, я хочу тебе кое-что показать".
Что ж, теперь ждем ответа от обладателя "Оскара".
Об отношениях Безоса и Санчес
Ранее в Сети ходили слухи о том, что 57-летний Джефф якобы ради 51-летней телеведущей Лорен Санчес покинул свою семью.
До встречи с Лорен миллиардер 25 лет состоял в браке с писательницей Макензи Скотт. Однако, когда та узнала о любовнице мужа, сразу подала на развод.
Джефф и Лорен познакомились, когда он обратился в компанию, где работает девушка, чтобы заказать съемку с воздуха для своей частной аэрокосмической фирмы Blue Origin. И, как сообщали инсайдеры, бизнесмен скрывал роман от своей жены.
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