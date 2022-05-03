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Netflix "бросил" Меган Маркл, несмотря на многомиллионный контракт, но сделал одно исключение

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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3 мая, 16:58
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Недавно весь мир наблюдал за туром герцогов Сассекских в Нидерландах. Оказалось, что Меган Маркл не зря сопровождала мужа
Вскоре на экраны выйдет новый проект с Меган Маркл и принцем Гарри
Вскоре на экраны выйдет новый проект с Меган Маркл и принцем Гарри / Фото: Getty Images, скриншот

Вчера мы писали о том, что Netflix отказался транслировать мультсериал Меган Маркл. Но, как оказалось, стриминговый сервис готовит другую новинку при участии герцогов Сассекских.

Как сообщает Daily Mail, уже скоро Netflix покажет проект, ради которого по большей части Меган Маркл и приехала с принцем Гарри на Игры непобежденных.

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Меган Маркл не зря сопровождала принца Гарри в Нидерландах
Меган Маркл не зря сопровождала принца Гарри в Нидерландах / Фото: Getty Images

По их информации, Netflix, несмотря на отмену запуска мультика "Жемчужина" о детстве Меган Маркл, они все же продолжает верить в благополучный исход совместных проектов с Archewell (фондом герцогов Сассекских) и планируют ряд других проектов.

Сейчас говорится о документальном сериале под названием Heart of Invictus. Именно его снимали на новых "Играх непобежденных", где знаменитая пара, кстати, демонстрировала всяческую поддержку Украине. Поэтому герцогиня, у которой двое маленьких детей, смогла вырваться на несколько дней, чтобы поддержать супруга в Нидерландах, наконец увидеться с королевой Елизаветой II в Виндзоре, а также – заснять ряд мероприятий и интервью для этого сериала Netflix.

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Стриминговый сервис готовит новый проект с герцогами
Стриминговый сервис готовит новый проект с герцогами / Фото: Getty Images

Так что нам только остается ожидать новинку от Меган и Гарри!

Также сегодня у всех на устах появление сестер Кардашьян на Met Gala.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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