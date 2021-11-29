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Муж Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
29 ноября, 10:19
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Муж звезды "Моей прекрасной няни" старается избегать общения с прессой и редко появляется на публике
В Сети появились новые фото мужа Анастасии Заворотнюк
В Сети появились новые фото мужа Анастасии Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Петр Чернышев все время находится рядом с женой Анастасией Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Муж актрисы не принимает участие в российских передачах и не посещает светские мероприятия.

Его можно увидеть только на катке во время ледового шоу. На днях состоялся презентация новой программы и Петр Чернышев вместе с Татьяной Навкой вышел к журналистам, чтобы рассказать о новом представлении. Конечно же, вопросов об Анастасии Заворотнюк не было

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Как сейчас выглядит муж Анастасии Заворотнюк
Как сейчас выглядит муж Анастасии Заворотнюк / Фото: Instagram

Напомним, Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с онкологическим заболеванием – у актрисы глиобластома. Все это время звезду сериала "Моя прекрасная няня" никто не видел. Известно, что сейчас она находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей. В Сети регулярно появляются слухи о состоянии здоровья Заворотнюк, но родственники предпочитает не комментировать эту тему.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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