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Муж Седоковой потерял работу и начал оправдываться: Обещаю, вам еще будет, что обсудить

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
9 декабря, 13:19
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Не успел Янис Тимма обустроиться в казахском клубе, когда снова оказался безработным. Любимый певицы надеется, что сможет получить для себя выгодный контракт
Янис Тимма месяц работал в команде "УНИКС".
Янис Тимма месяц работал в команде "УНИКС". / Фото: instagram.com/annasedokova, janis.timma

29-летний баскетболист не смог попасть в желаемый НБА, и на месяц он поселился в казахском клубе "УНИКС" . Впрочем, контракт мужа Седоковой с этой командой действовал всего месяц, а намерения продлевать его Тимма не имеет.

Но Янис не расстраивается и продолжает находиться в активном поиске работы. Баскетболист объяснил, что он в отличной физической форме и намерен покорять новые вершины.

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По его словам, он не остался в "УНИКСе", потому что сердцем почувствовал, что это не его.

Иногда ты знаешь – это не твое. Иногда надо уметь уходить. Этот год научил меня этому. И лучше вовремя, чем позже. С большим уважением отношусь к команде, игрокам, тренерскому штабу, управлению и городу. Но им нужен не я, а мне точно нужны не они – поделился спортсмен.

Любимый Ани сказал, что они с командой разошлись мирно, без оскорблений и сожалений.

Сейчас Янис ведет активные переговоры с несколькими спортивными клубами и надеется скорее найти свое место под солнцем.

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Сейчас я и мой новый агент ведем переговоры с тремя командами, с которыми хочу играть, каким я нужен и какие нужны мне. Я точно знаю, где мое место , где я максимально полезен и где мне точно не будет легко, но я знаю – это моя команда, – добавил Тимма.

Баскетболист признался, что за этот год многое потерял и поэтому он обещает "что еще будет что обсудить" и идти к своей мечте.

Кризис Тимма

Напомним, что Седокова вышла замуж за на 10 лет младше себя Яниса в сентябре 2020 года. Это уже третий брак певицы и второй для Яниса. Общих детей у пары нет. У баскетболиста от предыдущих отношений есть сын Кристиан. В то же время у самой певицы трое детей.

Муж Анны Седоковой нашел работу на месяц в Казани.
Муж Анны Седоковой нашел работу на месяц в Казани. / Фото: janis.timma

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В недавнем интервью Анна Седокова призналась, что обеспечивает мужа, потерявшего работу.

Так, с 2019 года Тимма играл за российский клуб "Химки", однако история с командой закончилась в 2021 году еще за месяц до окончания контракта. Это произошло после того, как спортсмен самовольно покинул одну из игр, когда понял, что не попал в стартовую пятерку.

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Анастасия Рогожинская
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