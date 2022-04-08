Мы используем свой голос, чтобы требовать действий: Måneskin записали эмоциональное видео в помощь украинцам

Рокеры из Италии снова поддержали Украину и призвали всех помогать финансово беженцам от российской войны в Украине

Måneskin призвали помочь украинским беженцам / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Мы не устаем говорить о тех, кто всеми силами старается помочь Украине в самый непростой момент в современной истории. Итальянские рокеры Måneskin - те, кто не словом, а делом доказывает, что сейчас нельзя оставаться равнодушным и делать вид, что в центре Европы ничего не происходит.

Ранее они отменили свои концерты в России, а теперь на своей странице в Instagram Måneskin опубликовали настоящий манифест с призывом помогать людям из Украины, которые вынуждены оставлять свои дома, спасаясь от российской войны.

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Беженцы в Украине и по всему миру нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Мы используем свой голос, чтобы требовать действий, и вы тоже можете это сделать. Присоединяйтесь к нам, сделайте свой собственный видео-призыв к миру, чтобы поддержать беженцев и сделать пожертвование на: ForUkraine.com.

Следующий ролик надо видеть!

Мы благодарим группу за такую позицию!

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Отметим, что онлайн-митинг проходит в рамках кампании Stand Up for Ukraine Rally. Мероприятие организует Global Citizen. С помощью этого мероприятия планируют призвать правительства стран по всему миру поддержать гуманитарные усилия Украины.

Также ранее певица Селин Дион призвала людей финансово помогать беженцам из Украины.

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