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Мы используем свой голос, чтобы требовать действий: Måneskin записали эмоциональное видео в помощь украинцам

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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8 апреля, 21:40
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Рокеры из Италии снова поддержали Украину и призвали всех помогать финансово беженцам от российской войны в Украине
Måneskin призвали помочь украинским беженцам
Måneskin призвали помочь украинским беженцам / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Мы не устаем говорить о тех, кто всеми силами старается помочь Украине в самый непростой момент в современной истории. Итальянские рокеры Måneskin - те, кто не словом, а делом доказывает, что сейчас нельзя оставаться равнодушным и делать вид, что в центре Европы ничего не происходит.

Ранее они отменили свои концерты в России, а теперь на своей странице в Instagram Måneskin опубликовали настоящий манифест с призывом помогать людям из Украины, которые вынуждены оставлять свои дома, спасаясь от российской войны.

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Беженцы в Украине и по всему миру нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Мы используем свой голос, чтобы требовать действий, и вы тоже можете это сделать. Присоединяйтесь к нам, сделайте свой собственный видео-призыв к миру, чтобы поддержать беженцев и сделать пожертвование на: ForUkraine.com.

Следующий ролик надо видеть!

Мы благодарим группу за такую позицию!

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Отметим, что онлайн-митинг проходит в рамках кампании Stand Up for Ukraine Rally. Мероприятие организует Global Citizen. С помощью этого мероприятия планируют призвать правительства стран по всему миру поддержать гуманитарные усилия Украины.

Также ранее певица Селин Дион призвала людей финансово помогать беженцам из Украины.

Напоминаем, самые свежие новости вы можете найти в нашем Telegram-канале – там мы круглосуточно информируем вас обо всех событиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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