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"Мы потеряли нашего чудо-ребенка". У Бритни Спирс случился выкидыш

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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15 мая, 04:38
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По словам певицы, она и дальше будет пытаться расширять свою семью
Бритни Спирс потеряла ребенка. Фото: коллаж "Сегодня"
Бритни Спирс потеряла ребенка. Фото: коллаж "Сегодня"

40-летняя певица Бритни Спирс, которая в апреле сообщила о своей беременности, потеряла ребенка. Знаменитость разместила в Сети душераздирающий пост об этом. Звезда считает, что, вероятно, ей следовало не торопиться с объявлением о своем положении.

Об этом Бритни Спирс рассказала на своей странице в Instagram.

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"С глубочайшей грустью мы должны объявить, что потеряли нашего чудо-ребенка на раннем сроке беременности. Это разрушительное время для любого родителя. Возможно, нам следовало подождать с объявлением, пока мы не продвинемся дальше, однако мы были слишком рады поделиться хорошими новостями. Наша любовь друг к другу — наша сила. Мы будем и дальше стараться расширять нашу прекрасную семью. Мы благодарны за вашу поддержку. Мы просим о конфиденциальности в этот трудный момент", – написала певица.

Напомним, Спирс объявила о своей беременности 11 апреля этого года. Певица рассказала, что сделала тест на беременность после того, как набрала вес во время недавнего отпуска на Гавайях.

Я так сильно похудела, чтобы отправиться в путешествие на Мауи... чтобы снова набрать, — написала Бритни, добавив, что ее бойфренд предположил, что это просто "беременность едой". — Итак, я сделала тест на беременность и… у меня будет ребенок.

В посте артистка также призналась, что страдала перинатальной депрессией, когда была беременна (в 2005 и 2006 годах).

Я должна сказать, что это абсолютно ужасно, – добавила она.

Напомним, в сентября прошлого года Бритни Спирс поделилась радостной новостью, что бойфренд Сэм Асгари сделал ей предложение.

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Пара познакомилась в 2016 году на съемках клипа Slumber Party, после чего начала встречаться. Асгари поддерживал Спирс во время судебных разбирательств с ее отцом. Бритни не скрывает, что очень счастлива с Сэмом.

Мы также, писали, что мать Бритни Спирс вымогает у певицы деньги.

София Ковнир
София Ковнир Редактор Украина Сегодня Больше статей автора
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