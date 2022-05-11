На Евровидении выступил певец, который должен был представлять Италию вместо Maneskin в 2020 году

Рано или поздно итальянский певец Diodato все же выступил с песней Fai Rumoreна Евровидении. Правда, как приглашенная звезда, а не участник

Diodato выступил на Евровидении-2022 / Фото: Getty Images

В этом году Италия с размахом принимает Евровидение-2022. Зрители уже узнали, как прошел первый полуфинал конкурса и кто стал первыми финалистами.

Попасть на сцену песенного конкурса с 2020 года мечтал итальянский исполнитель Diodato. В 2020 году музыкант должен был представлять Италию на Евровидении в Роттердаме(Нидерланды), так как именно он победил на 70-ом фестивале в Сан-Ремоно.

Реклама

Скриншот из YouTube

К сожалению для певца, все планы разрушила пандемия коронавируса (помните про такую?) и песня "Fai Rumore", на которую итальянцы возлагали очень большие надежды в финале, так и не прозвучала в Нидерландах.

Позже, когда эпидемия немного утихла и Евровидение вернулось в прежний режим, вместо Diodato решили отправить другого участника. Так итальянскую делегацию представила нашумевшая группа Måneskin и получила победу!

В этом году Diodato все же удалось исполнить свой хит Fai Rumore на сцене европейского конкурса в родной Италии. Организаторы пригласили исполнителя в качестве звездного гостя.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 выступлений первого полуфинала Евровидения-2022 – подробнее в нашем материале!

Также во время шоу представительница Исландии на Евровидении-2022 вышла на сцену с украинским флагом на руке.